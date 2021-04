Sci-Fi-Action bei Amazon: Chris Pratt sieht aus, als wäre er gedanklich schon am Guardians 3-Set

Zum kommenden Sci-Fi-Film mit Chris Pratt sind erste Bilder erschienen. Die sehen so aus, als wäre der Marvel-Star Dauergast am Guardians of the Galaxy-Set.

Seit Jahren ist Schauspielstar Chris Pratt als Star-Lord im Weltall unterwegs. Neben seiner Paraderolle aus Marvels Guardians of the Galaxy-Franchise ist er für kleinere Science-Fiction-Filme wie Passengers direkt dort geblieben.

Bei Amazon erscheint im Juli der neue Sci-Fi-Actionfilm The Tomorrow War mit Pratt in der Hauptrolle, zu dem jetzt erste Bilder erschienen sind. Wieder sieht es ganz so aus, als würde der MCU-Star das Guardians of the Galaxy-Set nie verlassen. Außer, es kommen mal wieder Jurassic World-Dinos angestürmt.

In Amazons The Tomorrow War muss Chris Pratt gegen Aliens kämpfen

In dem Sci-Fi-Actionfilm spielt Pratt die Hauptrolle des High School-Lehrers Dan Forester. Der wird von einer Gruppe zeitreisender Soldat:innen dazu angeheuert, 30 Jahre in der Zukunft eine Alien-Invasion zu bekämpfen.

Jetzt hat Amazon erste Bilder aus dem Film geteilt und wir fragen uns eigentlich nur, ob in den vertrauten Sci-Fi-Kulissen von The Tomorrow War nicht auch ein Guardians of the Galaxy-Mitglied überraschend auftauchen könnte:

Gerade das Bild hier sieht ganz so aus, als wäre Chris Pratt in Gedanken schon längst beim Dreh zu Guardians of the Galaxy 3:

© Amazon The Tomorrow War

In Wirklichkeit wird er sich aber wohl Gedanken darüber machen, wie die Menschheit in der Zukunft vor der großen Alien-Invasion bewahrt werden kann. Unterstützung bekommt er in The Tomorrow War dabei noch von Yvonne Strahovski, die eine brillante Wissenschaftlerin spielt. J.K. Simmons ist in der Rolle des entfremdeten Vaters von Pratts Figur zu sehen.

The Tomorrow War gibt's ab dem 2. Juli 2021 dann bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo. Guardians of the Galaxy-Fans müssen sich noch etwas länger gedulden, bis Chris Pratt als Star-Lord zurückkehrt. Teil 3 der MCU-Reihe erscheint nicht vor 2022.

