Sci-Fi-Action heute im TV: Selbst nach 20 Jahren hat dieser Blockbuster nichts an Wucht verloren

Knapp 20 Jahre nach seinem Kinostart ist Roland Emmerichs Sci-Fi-Action-Blockbuster The Day After Tomorrow nach wie vor sehenswert. Heute Abend läuft er im TV.

Mit Der Schwarm kündigt sich die nächste aufwendig verfilmte Weltuntergangsgeschichte an. Während wir gespannt auf die Adaption von Frank Schätzings Bestseller erwarten, gibt es heute Abend im Fernsehen die Möglichkeit, einen modernen Klassiker des Genres zu schauen. Die Rede ist von The Day After Tomorrow.



Die von Zerstörungsmeister Roland Emmerich inszenierte Mischung aus Sci-Fi-, Action- und Katastrophenfilm startete 2004 in den Kinos und erzählt von einer verheerenden Eiszeit, die die Menschheit überrascht. Ganze Landstriche werden zerstört, während wir dem unerbittlichen Überlebenskampf in den Straßen von New York folgen.

Heute im TV: The Day After Tomorrow läuft heute Abend, am 23. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Freitag, den 24. Februar 2023 um 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Blockbuster heute im TV: The Day After Tomorrow sorgt für mitreißende Sci-Fi-Action

Bevor sich die Erde in eine Eiswüste verwandelt, lernen wir den Paläoklimatologe Jack Hall (Dennis Quaid) kennen. Bei einer Antarktis-Expedition verliert er fast zwei Kollegen, als sich eine Eisscholle löst. Daraufhin schaut er sich die Daten genau an und muss schockiert feststellen, dass sich das Klima drastisch verändert.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Day After Tomorrow schauen:

The Day After Tomorrow - Trailer (Deutsch)

Seine Warnung findet jedoch kein Gehör. So eindringlich Jack versucht, den Ernst der Lage zu vermitteln: Am Ende muss er die Sache selbst in die Hand nehmen, um seinen Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) zu retten, der zusammen mit seiner Freundin Laura (Emmy Rossum) nach der erwähnten Flutwelle im zerstörten New York festsitzt.

Dass Roland Emmerich sehr gut darin ist, die Welt untergehen zu lassen, ist 2023 wahrlich kein Geheimnis mehr. Viel spannender ist daher die Frage, welcher seiner Filme den Test der Zeit besteht. Neben der bombastischen Alien-Invasion Independence Day gehört The Day After Tomorrow definitiv zu den Filmen, die bleiben werden.

Angefangen bei ikonischen Bildern wie die eingefrorene Freiheitsstatue bis hin zu den packenden Actionszenen, die uns sowohl die Zerstörung der Umgebung als auch die Konflikte der Figuren spüren lassen: Hier stimmt sehr viel. The Day After Tomorrow mag auf den ersten Blick konventionell wirken. Schlussendlich ist es aber einer der robustesten Blockbuster dieser Art. Auch in 20 Jahren wird er noch im TV laufen.

