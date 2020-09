Sci-Fi, Action und Thriller neu bei Amazon Prime: Alle 14 Filme der Woche

Horror, Thriller, Sci-Fi: Vor dem Wochenende schauen wir immer auf das Genre-Angebot bei Amazon Prime. Diese spannenden Filme sind seit dieser Woche neu zum Streamen.

Es ist eine eher maue Woche bei Amazon Prime Video, nur knapp 14 nennenswerte Filme schaffen es neu ins Angebot. Wenn ihr euch ein Programm für die freien Tage zusammenstellen wollt, kommt ihr dennoch auf eure Kosten. Der Science-Fiction-Film Nerve ist ein berauschender Trip und wahrscheinlich der attraktivste Start der Woche. Außerdem solltet ihr ein Auge auf den deutschen Thriller Freies Land werfen.

Science-Fiction, Thriller, Action: Die besten Amazon-Starts der Woche

Nerve: Science-Fiction-Thriller mit Emma Roberts

Nerve - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht es: Vee (Emma Roberts) ist an ihrer Highschool ein ziemlicher Niemand. Um ihren Horizont zu erweitern, meldet sie sich bei einem Online-Spiel an. Darin lassen sich die Spieler in einer Internet-Variante von ‘Wahrheit oder Pflicht’ (Truth or Dare) von den Zuschauern verrückte Aktionen vorschlagen und müssen diese anschließend in einer bestimmten Zeit ausführen. In immer neuen Challenges können sie sich so einen gewissen Ruhm und eine Anhängerschaft erarbeiten und immer höhere Summen Geld gewinnen.

Der Einsatz: Thriller mit Al Pacino und Colin Farrell

Der Einsatz - Trailer (Deutsch)

Darum geht es: Gerade war James Clayton (Colin Farrell) noch Absolvent einer großen Universität, Technik-Genie und Teilzeit-Barkeeper, als plötzlich der undurchsichtige Walter Burke (Al Pacino) auftaucht und ihm eröffnet, dass sein verschollener Vater für die CIA gearbeitet hat. Als wäre das nicht genug, bietet Burke ihm einen Ausbildungsplatz beim Geheimdienst an. Clayton wird überraschend entlassen. Doch anschließend soll er als Undercover-Agent innerhalb der CIA einen Maulwurf suchen, der geheime Daten nach außen transportiert.

Freies Land: Entführungsthriller aus Deutschland

Freies Land - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es: Der Thriller Freies Land von Christian Alvart basiert auf dem spanischen Thriller La Isla Minima und handelt von zwei Komissaren, die im Jahr 1992 das Verschwinden von zwei Schwestern aufklären müssen.

Amundsen - Wettlauf zum Südpol: Survival-Drama nach wahrer Geschichte

Amundsen - Trailer (English Subs) HD

Darum geht es: Das norwegische Drama Amundsen - Wettlauf zum Südpol erzählt die wahre Geschichte von Roald Amundsen, dem norwegischen Polarentdecker, der als erster den südlichsten Punkt der Erde erreichte.

Alle weiteren Starts der Woche bei Amazon Prime

Sie reden über Legacyquels (Erklärung gibt's im Podcast!), die originalen Karate Kid-Filme und wie Cobra Kai die Vorgänger ehrt und demontiert gleichzeitig. Sie diskutieren über die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 3.

