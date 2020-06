Survival-Horror bei Amazon Prime: Crawl ist ein wahnsinniger Adrenalinkick

Den großartige Survival-Horrofilm Crawl aus dem letzten Jahr gibt es ab sofort bei Amazon Prime im Abo zu streamen. Auch Quentin Tarantino findet ihn fantastisch.

Guter Tier-Horror ist schwer zu finden. Doch letztes Jahr bekamen wir mit Crawl sogar hervorragenden. Der Alligatoren-Survival-Thriller steht ab sofort bei Amazon Prime im Abo zum Streamen bereit und ist ein Muss für alle Genre-Fans.

Jetzt bei Amazon Prime: Crawl ist ein nervenaufreibender Horror-Trip

Einige der besten Horrorfilme spielen auf engem Raum. Nicht nur wegen dem meist niedrigen Budget, auch weil die räumliche Ausweglosigkeit einem Film zu neuen Höhen verhelfen kann. Denkt an Alien oder Saw. Anstatt im Weltraum oder angekettet im Bad sind in Crawl Tochter Haley (Kaya Scodelario) und Vater Dave (Barry Pepper) mit Alligatoren in einem überfluteten Keller eingesperrt. Draußen tobt ein Hurricane.

© Paramount Crawl

In knackigen 87 Minuten müssen sich die beiden Hauptdarsteller - der Vater ist von Beginn an verletzt - an reißerischen Raubtieren vorbeischleichen, sie ablenken, überleben. Regisseur Alexandre Aja terrorisierte uns zuvor bereits mit den hervorragenden Horrofilmen Mirrors und High Tension. Er versteht es in Crawl, den immer enger und ungemütlicher werdenden Raum zu seinen Gunsten zu nutzen.

Die Prämisse von Crawl ist denkbar einfach und die Umsetzung gekonnt. Wer ein trashiges Creature Feature à la Sharknado erwartet, der täuscht sich gewaltig. Crawl ist ein nervenaufreibender, schneller und gut aussehender Survival-Thriller mit clever eingesetztem Tier-Horror.

Wenn Alligatoren nicht euer Fall sind , haben wir noch 13 weitere schaurige Horror-Entdeckungen bei Amazon Prime für euch.

Seht den Trailer zum Adrenalinkick Crawl

Crawl - Trailer (Deutsch) HD

Auch Quentin Tarantino liebt den Horrorfilm Crawl

Star-Regisseur Quentin Tarantino, selbst kein Fremder von gut inszenierter Spannung und Gore, schwärmte über Crawl. Pete Hammond schreibt bei Deadline :

Tarantino erzählte mir, (...) dass sein liebster Film in diesem Jahr bis jetzt - Achtung, Achtung - Crawl ist. Richtig gehört. Der Alligatoren-im-Hurricane-Film von Alexandre Aja, den Paramount ein paar Wochen vor Tarantinos Film [Once Upon a Time ... in Hollywood] ins Kino brachte.

© Paramount Crawl

Auch für unseren Horror-Experten Max Wieseler war Crawl die Überraschung des Kinosommers 2019. Wem Survival-Horrorfilme zusagen, der sollte jetzt sein Amazon Prime-Abo nutzen. Wem nach Crawl der Sinn nach exzellenter Action steht, der wird mit John Wick: Kapitel 3 bei Amazon Prime fündig.

