Sci-Fi bei Netflix: Wie lang ist der Zug in Snowpiercer?

1001 Waggons umfasst der Snowpiercer aus der gleichnamigen Sci-Fi-Serie bei Netflix, doch wie lang ist das eigentlich und unterscheidet sich das vom Film?

Die Sci-Fi-Serie Snowpiercer bei Netflix wirft zahlreiche Fragen auf, zum Beispiel: Warum sind manche Waggons breit wie ein Palast, während andere so geräumig aussehen wie Sardinendosen? Und wie schmeckt eigentlich gebratene Ratte?

Über manche Antworten können wir nur spekulieren (oder überlassen sie Darknet-Foodbloggern), für andere gibt es ganz konkrete Hinweise und Aussagen. Da wäre zum Beispiel die Länge des Schneekreuzers. 1001 Waggons soll er in der Serie lang sein. Wie viele Kilometer umfasst der Snowpiercer in seiner aktuellen Version und ist er länger als jene, durch die sich Chris Evans und Co. im Kino kämpfen mussten?

Die Snowpiercer-Comics erstmals in einer Box Zum Deal Deal

Snowpiercer: Wie lang ist der Zug in der Netflix-Serie?

Dass der Snowpiercer die letzten Überlebenden der Menschheit in 1001 Waggons durch die Eiswüste fährt, geht auf die Comics zurück. Die französische Geschichte vom Schneekreuzer, die von Jacques Lob erfunden und durch Autor Benjamin Legrand und Zeichner Jean-Marc Rochette fortgesetzt wurde, ist nur eine lose Inspiration für die Serie. Die beeindruckende Zahl der 1001 Waggons aber bleibt, anders als beim Kinofilm von 2013. Aber dazu später mehr.

Schaut euch den Trailer für die Snowpiercer-Serie bei Netflix an:

Snowpiercer - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Wie lang der Snowpiercer ist, wurde im Oktober bekannt. Da erklärte Showrunner Graeme Manson (Orphan Black) gegenüber TV Guide :

Der Zug ist 1001 Waggons lang - er ist 10 Meilen lang.

Der Snowpiercer in der Serie besitzt also umgerechnet eine Länge von rund 16 Kilometern. Das ist eine echte Science-Fiction-Größe. Man stelle sich nur die Kraft vor, die für den Antrieb der Lokomotive von Nöten sein müsste.

Zur Einordnung: Der längste Güterzug der Welt fuhr 2001 testweise in Australien. Er war 7,3 km lang, bestand aus 682 Erzwagen und wog in Gänze 99.732 Tonnen. Damit war er im Übrigen auch der schwerste Güterzug der Geschichte (via SSBB Cargo ). Für den Antrieb waren acht Lokomotiven nötig.

© Netflix/TNT Die Karte aus dem Vorspann

Kein Wunder also, dass die Passagiere in Snowpiercer das Erfindergenius Mr. Wilford dermaßen verehren - einmal abgesehen davon, dass sie ihm ihr Leben und Sushi verdanken.

Der 16 km lange Snowpiercer fährt laut Vorspann der Serie über eine 318.000 km lange Schienenstrecke, die ihn rund um die Welt führt. 2,7 Umrundungen - oder "Revolutionen" -schafft er im Jahr.

In Sachen Länge - wenn auch nicht Qualität - übertrifft die Serie auch den Kinofilm.

Wie lang ist der Zug im Kinofilm?

Im Kinofilm von Oscarpreisträger Bong Joon-ho machen sich Chris Evans, Song Kang-ho und andere in den hinteren Abteilen auf, um die Kontrolle über den Zug zu erlangen. Entgegen kommt den Revoluzzern und der Laufzeit des Films, dass der Snowpiercer im Kino viel kürzer ist.

Das wissen wir dank Regisseur und Co-Autor Bong, der in einer Skizze den Aufbau seines dystopischen Schienenflitzers dargestellt hat. Ihr könnt sie hier anschauen (via MTV News ):

© MTV News Bong Joon-hos Zeichnung des Snowpiercers im Film

Der Zug im Kinofilm besteht demnach aus 60 Sektionen, die jeweils 25 m lang sind, damit kommt dieser Snowpiercer auf eine Länge von "nur" 1,5 km.

Der Kinofilm ist in dieser hinsicht näher an der Gegenwart als die Serie, obwohl er im Jahr 2031 spielt. Weltweit sind ähnlich lange Güterzüge im Einsatz, in Europa liegt die Standardlänge indes bei 740 m (Quelle: Logistik Watchblog ).

Reales Vorbild für Netflix-Serie: Der Mercury

In Sachen Design wurde der 16 km lange Serien-Zug von einem realen Vorbild inspiriert. Laut Variety diente der Mercury als Inspiration. Der sogenannte Streamliner wurde im Art Deco-Stil designt und sah deshalb ungemein futuristisch aus. In den 30er bis 50er Jahren kam er in den USA zum Einsatz.

© Public Domain Ein Mercury-Zug im Jahr 1936.

Für die Innereien des Snowpiercers wurden laut Variety 18 Waggons in Studios nachgebaut. Stilgebend dafür war der Dieselpunk, ein mit dem Steampunk verwandtes Genre, das sich auf die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und den 1950er Jahren bezieht.

Wer den Kinofilm Snowpiercer nachholen will, kann dies übrigens bei Netflix, Maxdome, Joyn und anderen Anbietern tun. Es lohnt sich, trotz kürzerem Zug.

Podcast: Streamgestöber-Check mit erstem Eindruck von Snowpiercer bei Netflix

In der Podcast-Folge spreche ich mit meinem Kollegen Max über unseren ersten Eindruck von Snowpiercer und erklären, wo die Vor- und Nachteile der Serie liegen. Das alles geschieht natürlich spoilerfrei.

Schaut ihr gerade die Snowpiercer-Serie?