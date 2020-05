Snowpiercer-Serie bei Netflix erklärt: Alle wichtigen Infos zum Sci-Fi-Kracher

Im Mai 2020 startete endlich die lang erwartete Snowpiercer-Serie bei Netflix. Ab sofort gibt es jede Woche eine neue Folge und hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum Science-Fiction-Kracher.

Um Haaresbreite entkam die kommende Snowpiercer-Serie einer Entgleisung, als 2018 Produktionsschwierigkeiten über sie hereinbrachen. Ein frischer Showrunner und Regisseur stellten daraufhin neue Weichen und ab sofort gibt es jede Woche neue Folgen bei Netflix. Wir haben in unserem Alleswisser-Artikel zur 1. Staffel eurer am heißesten erwarteten Science-Fiction-Serie alles Wichtige aufgelistet, das ihr wissen müsst.

Wann kommen die neuen Snowpiercer-Folgen bei Netflix?

Nachdem die Sci-Fi-Serie ursprünglich bereits im Juni 2019 starten sollte, brachte der US-Muttersender TNT Snowpiercer am 24. Juni 2020 an den Start. Einen Tag später erschienen Folge 1 und 2 der 1. Staffel auch hierzulande bei Netflix, demnach erscheint voraussichtlich jeden Montag eine neue Folge in Deutschland. Insgesamt hat Staffel 1 zehn Folgen.

Lohnt sich Snowpiercer denn? Hört unseren Podcast zu Folge 1 und 2

Jenny hat für euch bereits in Snowpiercer reingeguckt, ob sich die Serie trotz der enttäuschenden Kritiken lohnt:

Comic & Film: Worum geht es in der Vorlage von Snowpiercer?

2013 wurde Bong Joon-hos Film Snowpiercer von Kritikern und dem Publikum gefeiert. Die französische Comic-Vorlage Schneekreuzer (im Original: Le Transperceneige) bietet noch viel mehr Stoff, also lag eine Fortführung auf der Hand.

© Titan Comics Graphic Novel Snowpiercer (auf Deutsch: Schneekreuzer)

Der Sci-Fi-Graphic Novel Snowpiercer erzählt die Dystopie einer stringenten Zweiklassengesellschaft. Das Besondere dran: In dieser Postapokalypse sind alle überlebenden Menschen in einen Zug gepfercht, Snowpiercer genannt, der sich in einer eingeschneiten Eiswelt unermüdlich auf Schienen voranbewegt.

Schuld an der globalen Eiswüste ist übrigens ein fehlgeschlagenes Experiment zur Verhinderung der Erderwärmung. Die untere Gesellschaftsschicht ist im hinteren Teil des Zugs angesiedelt und wird von den Reichen unterdrückt.

© TNT/Netflix Snowpiercer

In Bong Joon-hos Film Snowpiercer von 2013 folgen wir Curtis, gespielt von Captain America-Star Chris Evans, 17 Jahre nach dem großen Gefrieren. Er lehnt sich gemeinsam mit seinen unterdrückten Mitmenschen gegen die Oberschicht auf und kämpft sich von ganz hinten im Waggon bis ganz nach vorne.



Der dreiteilige Graphic Novel Schneekreuzer hat dieselbe Ausgangssituation, jedoch scheint der Zug hier schier endlos zu sein, die Handlung dreht sich um andere Charaktere und umfasst eine längere Zeitspanne sowie erweiterte Welt.

Seht den neusten Trailer zu Snowpiercer bei Netflix

Snowpiercer - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Besetzung & Handlung: Um was geht es in der Serie Snowpiercer?

Die Science-Fiction-Serie soll im Gegensatz zum Film nur 7 Jahre nach der globalen Katastrophe einsetzen und den Figuren Layton Well (Daveed Diggs) und Melanie Cavill (Jennifer Connelly) folgen. Während sich der Film nur mit dem Aufstand der unteren Klasse befasst, gibt uns die Serie einen tieferen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen des Zugs mit über 1000 Waggons.

© TNT/Netflix Daveed Diggs und Jennifer Connelly in Snowpiercer

Wir folgen Layton Well, der aus der untersten Klasse zu den Reichen nach vorne geholt wird, um einen Mord zu lösen. Er ist der einzige (ehemalige) Mordkommissar im ganzen Zug. Melanie Cavill lebt in der 1. Klasse, spricht die Zugdurchsagen und lenkt das Schicksal des Snowpiercers mehr als sie gegenüber anderen durchscheinen lässt.

Ebenfalls mit dabei in größeren Rollen sind.

Zudem gibt es in einer kleineren Rolle gleich zu Beginn The Walking Dead-Star Steven Ogg zu sehen.

Mit diesen Problemen hatte die Snowpiercer-Serie bisher zu kämpfen

Zu Beginn schien mit der Sci-Fi-Serie alles zügig voranzugehen, doch kürzlich musste die Serie von ihrem Showrunner und Regisseur Abschied nehmen.

November 2015: Erste Gerüchte zu einer Snowpiercer-Serie tauchen auf.

Erste Gerüchte zu einer Snowpiercer-Serie tauchen auf. November 2016: Die Snowpiercer-Serie wird angekündigt. Terminator: S.C.C.-Autor und -Produzent Josh Friedman soll das Drehbuch schreiben, unter anderem sollen Oldboy-Regisseur Park Chan-wook und Original-Regisseur Bong Joon-ho produzieren.

Die Snowpiercer-Serie wird angekündigt. Terminator: S.C.C.-Autor und -Produzent Josh Friedman soll das Drehbuch schreiben, unter anderem sollen Oldboy-Regisseur Park Chan-wook und Original-Regisseur Bong Joon-ho produzieren. November 2016: Snowpiercer findet seine Heimat beim Sender TNT.



Snowpiercer findet seine Heimat beim Sender TNT. Juni 2017: Die Hauptdarstellerin Jennifer Connelly wird bekanntgegeben. Ebenso wissen wir, dass Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson die Regie beim Piloten übernimmt.

© TNT/Netflix Jennifer Connelly in Snowpiercer

Januar 2018: Nachdem TNT die Pilotfolge sieht, gibt der Sender die komplette 1. Staffel von Snowpiercer in Auftrag.

Januar 2018: Showrunner Josh Friedman verlässt Snowpiercer und übergibt das Zepter an Graeme Manson, Autor der gelobten Sci-Fi-Serie Orphan Black.

Showrunner Josh Friedman verlässt Snowpiercer und übergibt das Zepter an Graeme Manson, Autor der gelobten Sci-Fi-Serie Orphan Black. Juli 2018: Regisseur Scott Derrickson distanziert sich komplett von Snowpiercer, da laut seiner Aussage die Vision des neuen Showrunners nicht mehr in seine bisherige Vorstellung passt. Die Nachdrehs, welche der neue Showrunner von ihm fordert, will er nicht mehr übernehmen. James Hawes (Black Mirror, Penny Dreadful) wird an seiner Stelle an Bord geholt.

Regisseur Scott Derrickson distanziert sich komplett von Snowpiercer, da laut seiner Aussage die Vision des neuen Showrunners nicht mehr in seine bisherige Vorstellung passt. Die Nachdrehs, welche der neue Showrunner von ihm fordert, will er nicht mehr übernehmen. James Hawes (Black Mirror, Penny Dreadful) wird an seiner Stelle an Bord geholt. Juli 2018: Netflix schlägt zu und kauft die internationalen Ausstrahlungsrechte für Snowpiercer.

Wo gibt es den Film Snowpiercer zu sehen?

Für alle, die nicht bis zur Serie warten können, bieten wir alle Streaming-Möglichkeiten von Snowpiercer, dem Film, auf einen Blick.

Snowpiercer 2 - Kommt eine Filmfortsetzung?

Mit der Snowpiercer-Serienankündigung wurden vor zwei Jahren jegliche Sequel-Gerüchte zunichte gemacht. Derzeit scheint kein weiterer Film in Planung zu sein.

