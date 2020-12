Sci-Fi-Blockbuster Dune genauso kinderfreundlich wie Star Wars

Dune wurde um ein Jahr verschoben. Nun wurde in den USA die Altersempfehlung bekannt: Der Science-Fiction-Blockbuster erhält ein PG-13 - genau wie alle Star Wars-Filme.

Dune ist das kommende Science-Fiction-Highlight und wird heiß erwartet. Eigentlich wäre der Film am 17. Dezember 2020 in die Kinos gekommen. Wegen der Corona-Krise ist er verschoben worden und wird ab dem 30. September 2021 gleichzeitig per Stream und im Kino zu sehen sein.

Obwohl wir noch lange auf den Science-Fiction-Blockbuster Dune warten müssen, wurde gestern die Altersempfehlung in den USA bekannt gegeben, wie comicbook berichtet. Dune wird mit einer PG-13 versehen, weil der Film "Sequenzen starker Gewalt, einige verstörende Bilder und suggestives Material" enthält.

Wohin geht Dune? Richtung Star Wars oder Blade Runner 2049

In Deutschland ist die Altersfreigabe etwas anders. Kulturelle Unterschiede wirken sich direkt auf sie aus. Zum Beispiel sind alle Star Wars-Filme in den USA mit einer PG-13 empfohlen worden und erhielten in Deutschland eine FSK 12.

Dagegen wurde zum Beispiel die Science-Fiction-Fortsetzung Blade Runner 2049, ebenfalls unter der Regie von Denis Villeneuve, in den USA mit einem R-Rating versehen. Bei uns gab es eine FSK 12. Das sind große Unterschiede.

Über die Richtung, die die PG-13-Empfehlung für den Sci-Fi Dune bei der Altersfreigabe in Deutschland geht, können wir nur spekulieren. Aber eine FSK 12 scheint wahrscheinlich.

Die Handlung von Dune - in einer Kurzversion

In einer entfernten Zukunft herrscht unter Häusern Atreides, Harkonnen und Corrino ein Konkurrenzkampf. Jedes Haus möchte die Droge Spice kontrollieren. Sie ermöglicht hellseherische Fähigkeiten und verlangsamt den Alterungsprozess. Auf dem Wüstenplanet Arrakis kommt Spice natürlicherweise vor und wird dort abgebaut.

Schaut auf den deutschen Trailer zu Dune!

Dune - Trailer (Deutsch) HD

Herzog Leto Atreides reist mit seinem Sohn Paul Atreides dort hin. Von den einheimischen Fremen wird der Planet als Dune bezeichnet. Um ihn entbrennt eine unerbittlicher Kampf, der das Leben des jungen Atreides komplett verändert.

Vorlage für den Film ist Frank Herberts Dune-Zyklus, der sechs Romane umfasst. Filmische Adaptionen sind besonders herausfordernd ob der Dichte der Erzählung. Wir sind gespannt, wie Filmemacher Denis Villeneuve das Ausgangsmaterial umsetzt.

Was bedeutet PG-13?

PG-13 ist eine der Altersfreigaben in den USA und bedeutet Parents Strongly Cautioned (Eltern eindringlich gewarnt). Hier könnten einige Inhalte für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet sein. Es kann Drogengebrauch vorkommen, Nacktheit muss nicht nur kurz sein, ist allgemein allerdings nicht sexuell konnotiert. Gewalt kommt vor, allerdings entweder realistisch oder extrem bzw. andauernd, aber nicht beides.

Allgemein ist bei PG-13 ein sexuell-abgeleiteter Kraftausdruck erlaubt, vor allem das berühmte Fuck, allerdings nicht in sexuellem Kontext. Mit Zweidrittelmehrheit der Einstufenden können aber auch mehrere dieser Ausdrücke bzw. ihr Gebrauch in sexuellem Kontext erlaubt werden.

Was sagt ihr zur PG13-Einstufung des Science-Fiction-Blockbuster Dune?