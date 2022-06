Sci-Fi-Dystopie kehrt nach 7 Jahren zurück: Erster Blick auf Tribute von Panem-Vorgeschichte

Die spannende Sci-Fi-Reihe Die Tribute von Panem geht weiter. Lionsgate hat einen Teaser-Trailer zu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes veröffentlicht.

Sieben Jahre sind seit dem Kinostart von Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 ins Land gezogen. Die Geschichte von Katniss Everdeen ist abgeschlossen. Doch das bedeutet lange nicht, dass es aus der Welt von Panem keine neuen Geschichte zu erzählen gibt. Zum nächsten Panem-Film gibt es bereits ein erstes Video.

Mit The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes kündigt sich ein Prequel der Science-Fiction-Reihe an. Dieses Mal liegt der Fokus auf dem jungen Coriolanus Snow, der im Rahmen der zehnten Hungerspiele als Mentor für eine Kandidatin aus Distrikt 12 auftritt. Nachfolgend könnt ihr euch den stylishen Teaser-Trailer anschauen.

Sci-Fi-Prequel: Teaser-Trailer zu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Teaser Trailer (English) HD

Richtige Szenen aus dem fertigen Film gibt es noch nicht zu sehen, was schlicht daran liegt, dass die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben. Stattdessen entfalten sich im Teaser-Trailer zu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes der Vogel und die Schlange, die der heiß erwarteten Verfilmung ihren Titel verleihen.

Die zwei wichtigsten Cast-Mitglieder der Panem-Vorgeschichte stehen schon fest. Während Newcomer Tom Blyth in die Rolle von Coriolanus Snow schlüpft, übernimmt West Side Story-Star Rachel Zegler den Part von Lucy Gray Baird. Baird wird bei den zehnten Hungerspielen als Tribut für Distrikt 12 ausgewählt.

Wann startet die Panem-Vorgeschichte im Kino?

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes basiert genauso wie die vorherigen Filme auf einer Buchvorlage von Suzanne Collins und wird von Francis Lawrence als Regisseur umgesetzt. Das Prequel wurde im Mai 2020 in Buchform veröffentlicht. Die Verfilmung startet am 17. November 2023 in den Kinos.

