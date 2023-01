Seit 13 Jahren warten wir auf die Ankündigung von Tron 3. Jetzt sieht es endlich so aus, als ob das Science-Fiction-Epos wirklich fortgesetzt wird. Star und Regisseur stehen fest.

1982 brachte Disney ein faszinierendes Science-Fiction-Abenteuer ins Kino: Tron. Der mit bahnbrechenden Effekten ausgestattete Filme entführte in die Welt eines Computers und wurde 2010 mit dem visuell atemberaubenden Tron Legacy fortgesetzt. Seitdem liegt die Reihe jedoch brach. Teil 3 ist mehrmals gescheitert.

Ursprünglich wollte Tron Legacy-Regisseur Joseph Kosinski eine weitere Fortsetzung drehen. 2015 wurde das Projekt von Disney auf Eis gelegt. Seitdem gab es diverse Wiederbelebungsversuche, u.a. war Garth Davis (bekannt für Lion und Maria Magdalena) in einen Tron 3-Pitch involviert. Erst jetzt wird die Sache wieder konkret.



Sci-Fi-Epos wird nach 13 Jahren doch noch fortgesetzt: Tron 3 kommt mit Marvel-Star Jared Leto

Wie der Hollywood Reporter berichtet, gibt es endlich gute Neuigkeiten zum dritten Tron-Film, der unter dem Titel Tron: Ares entwickelt wird. In der Hauptrolle ist Jared Leto zu sehen, der kürzlich als Morbius sein Debüt in Sonys Marvel-Universum ablieferte. Mit Tron wird er bereits seit mehreren Jahren in Verbindung gebracht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tron Legacy schauen:

Tron Legacy - Trailer (Deutsch)

Inszeniert wird Tron: Ares von Joachim Rønning, der unter dem Dach von Disney bereits mehrere große Blockbuster umgesetzt hat. Gemeinsam mit seinem Regie-Partner Espen Sandberg drehte er Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache (2017), ehe er Maleficent 2: Mächte der Finsternis (2019) im Alleingang umsetzte.

Zuletzt hat Rønning die Arbeit an dem Gertrude Ederle-Biopic Young Woman and the Sea mit Daisy Ridley in der Hauptrolle abgeschlossen, das noch dieses Jahr bei Disney+ seine Premiere feiern soll. Rønning genießt das Vertrauen des Studios. Im Zuge von Tron: Ares verfilmt er ein Drehbuch des relativ unbekannten Jesse Wigutow.

Sci-Fi-Rückkehr: Wann startet Tron 3 im Kino?

Ein offizieller Kinostart für Tron 3 steht noch nicht fest. Ebenfalls unbekannt ist, worum sich die Handlung genau dreht. Die Wahl eines neuen Hauptdarstellers deutet auf darauf hin, dass es sich nicht um eine direkte Fortsetzung zu Tron Legacy handelt. Mit einem vollständigen Reboot der Reihe haben wir es allerdings nicht zu tun.

