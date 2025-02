Sci-Fi-Geheimtipp heute im TV: Er spielt im Jahr 2078 auf dem Mars und ist voller Stars

Tele 5 hat heute einen obskuren Sci-Fi-Geheimtipp im Programm, der im Kino fast komplett untergegangen ist: Ein Weltraumwestern über Space-Siedler.

Der kaum beachtete Sci-Fi-Thriller Life in Space aka Settlers fand 2021 nur ein sehr kleines Publikum. Die UK-Produktion wurde in nur wenigen Kinos gezeigt und spielte international gerade mal 40.000 US-Dollar ein (laut Box Office Mojo ).

Ob der Genre-Geheimtipp mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, könnt ihr heute Abend selbst entscheiden, wenn ihr ihn im deutschen Free-TV erwischt.

Sci-Fi-Western Settlers im deutschen TV: Darum geht es

Wir befinden uns im Jahr 2078 auf dem Mars: Eine kleine Familie hat sich auf dem roten Planeten niedergelassen, um die Erde hinter sich zu lassen und ein neues Leben in der fremden Welt zu beginnen. Eines Tages werden sie von Räubern überfallen, die den Vater umbringen. Nur einer der Angreifer überlebt und bittet darum, sich einen Monat lang zu beweisen, um in die Familie integriert zu werden.

Der Cast kann sich sehen lassen: Jonny Lee Miller (Elementary) spielt den Familienvater Reza, Sofia Boutella (Atomic Blonde) ist die Mutter Ilsa, Brooklynn Prince (Florida Project) Tochter Remmy und Ismael Cruz Córdova (Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht) ist als Räuber Jerry an Bord.

Regie und Drehbuch stammen von Wyatt Rockefeller aus der milliardenschweren Rockefeller-Öldynastie. Sein Sci-Fi-Debüt haben bisher nur wenige aus unserer Gemeinde entdeckt: Bei gerade mal 89 Bewertungen durch die Moviepilot-Community kommt der Film derzeit auf eine Wertung von 5,1 von 10.

Und wenn ihr stattdessen die besten Sci-Fi-Filmer aller Zeiten sucht, geht es hier entlang.

Wann und wo läuft der Sci-Fi-Geheimtipp Settlers im TV?

Tele 5 zeigt Settlers am Dienstag, den 18. Februar 2025 um 20:15 Uhr im deutschen Free-TV, die Wiederholung kommt um 00:10 Uhr. Alternativ findet man den Film unter seinem alternativen Titel Life in Space bei Amazon Prime Video und im Amazon-Channel von Galactic Stream in der Flatrate. Sky, Apple TV und Co. haben ihn auch als Leih- und Kauftitel.