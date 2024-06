Sci-Fi-Geheimtipp heute im TV: Kleines Kind wird von Roboter aufgezogen und alles geht schief

Falls ihr euch für Science-Fiction-Filme interessiert und auf der Suche nach einem Geheimtipp seid, dann dürfte euch das heutige TV-Programm mit dem Thriller I Am Mother glücklich machen.

Vor fünf Jahren kam I Am Mother in die Kinos. Allzu viel Aufmerksamkeit konnte der US-amerikanisch-australische Science-Fiction-Film jedoch nicht generieren. Hier warten keine großen Effekte und epische Schlachten. Stattdessen haben wir es mit einem spannenden Kammerspiel zu tun, das seinen Fokus auf drei Figuren legt.

Science-Fiction-Thriller im TV: Darum geht es in I Am Mother

Das Spannendste an I Am Mother ist die Prämisse: Die Handlung des Films setzt nach einem verheerenden Krieg ein, bei dem die Menschheit fast komplett ausgelöscht wurde. In einem gut geschützten Bunker soll eine neue Generation herangezüchtet werden – und zwar von einem Roboter, der auf den Namen Mutter hört.

So soll sichergestellt werden, dass die Menschheit nicht nochmal die gleichen Fehler begeht. Die neue Generation wächst befreit von den Fehlern der alten heran. Doch dann steht eines Tages eine fremde Frau vor dem Bunker und berichtet von einer großen Verschwörung: Alles, was Mutter erzählt, ist eine große Lüge.

Hier könnt ihr den Trailer zu I Am Mother schauen:

I Am Mother - Trailer (Deutsch) HD

Die Frage nach der Wahrheit bildet den roten Faden von I Am Mother: Ist die Welt, die wir in den ersten Minuten des Films kennenlernen, echt oder nur eine große Inszenierung? Und welche Version der Geschichte wäre besser/schlimmer? In knapp zwei Stunden spielt Regisseur Grant Sputore das Gedankenspiel auf engstem Raum durch.

Sehenswert ist I Am Mother besonders aufgrund der schauspielerischen Leistungen. Hilary Swank tritt als die fremde Frau in Erscheinung, die alles auf den Kopf stellt, was die von Clara Rugaard verkörperte Tochter zu wissen glaubt. Der Star des Films ist jedoch Rose Byrne, von der wir nur die Stimme hören. Sie spricht den Roboter Mutter und sorgt mit ihrer kontrollierten Ruhe für einige unangenehme Momente.

Sci-Fi-Geheimtipp: Wann läuft I Am Mother im TV?

I Am Mother läuft in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:05 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 02:10 Uhr. Die Wiederholung folgt um 03:55 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film über den Filmtastic-Channel bei Amazon streamen.

