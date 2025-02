The Night Agent stürzt in den Netflix-Charts weiter ab – dafür klettert eine deutsche Sci-Fi-Serie fast auf Platz 1

In den Netflix-Charts hat The Night Agent die Spitze längst verloren. Dafür entpuppt sich eine neue Sci-Fi-Serie als Hit, in der ein manipulativer Roboter durchdreht.

Nach der Rückkehr mit Staffel 2 hat sich The Night Agent wieder länger an der Spitze der Netflix-Charts festgesetzt. Der Siegeszug hat aber wohl vorerst ein Ende erreicht. In der Top-10 der Serien des Streamers ist die Agenten-Action gerade auf Platz 4. Dafür ist die neue deutsche Sci-Fi-Serie Cassandra auf dem besten Weg an die Spitze. Gerade belegt sie Platz 2.

Neue deutsche Sci-Fi-Serie in den Netflix-Charts: Darum geht es in Cassandra

In der Miniserie zieht Familie Prill in ein neues Haus aufs Dorf. Das Eigenheim bietet unter anderem ein fortgeschrittenes Smarthome-System, das schon in den 70ern eingerichtet wurde. Es heißt Cassandra (Lavinia Wilson) und soll das Leben der Einwohner:innen so angenehm wie möglich gestalten. Bald stellt sich jedoch heraus, dass das System Mutter Samira (Mina Tander) ersetzen und sie dafür aus dem Weg räumen will.

In seinem Serien-Check zu Cassandra schreibt Moviepilot-Redakteur Max Wieseler ziemlich positiv:

Aber selbst ohne Blutrausch ist Cassandra ein wahnsinnig unterhaltsamer Psychothriller mit spannenden Charakteren, charmanter Retro-Ästhetik, cleveren Science-Fiction-Konzepten und einigen wilden Twists. Vor allem eine Mega-Wendung im späteren Verlauf der Geschichte wird wohl niemand kommen sehen. Gleichzeitig wird hier eine der großen Stärken der Serie deutlich: Cassandra setzt nicht nur auf Schocks, sondern betont im Finale einmal mehr, dass jede Enthüllung weitere tragische Ebenen des Charakterdramas aufdeckt.

Alle 6 Folgen von Cassandra streamen bei Netflix in der Flat.

