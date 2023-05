Sci-Fi-Genie bejubelt DiCaprio-Epos über grausame Mordserie: "Ein erstaunliches Meisterwerk"

Martin Scorseses Killers of the Flower Moon wurde am Wochenende erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Oscar-Preisträger und Gravity-Regisseur Alfonso Cuarón war voller Lob.

Killers of the Flower Moon, der neue Film von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, feierte vor wenigen Tagen bei den Filmfestspielen in Cannes seine Weltpremiere. Erstmals konnte die Öffentlichkeit einen Blick auf das 206-minütige Kriminalepos über eine reale Mordserie aus den 1920ern werfen. Darunter waren neben der Presse auch einige Filmemachende. Einer davon: der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón, der mit Werken wie dem Science-Fiction-Film Children of Men und zuletzt das autobiografische Drama Roma gefeiert wurde.

Alfonso Cuarón feiert Martin Scorsese für seine Furchtlosigkeit

Cuarón wurde am Rande des Women in Motion Dinners in Cannes nach seinen bisherigen Lieblingsfilmen des Festivals gefragt und nannte sogleich Killers of the Flower Moon. Der Oscar-Preisträger dazu.

Ein erstaunliches Meisterwerk!

Netflix Alfonso Cuarón und Yalitza Aparicio beim Dreh von Roma

Natürlich beließ es nicht bei diesen wenigen Worten. Auf Nachfrage begründete er seine Liebe zum Film folgendermaßen:

Oh mein Gott, das ist ein Filmemacher in seiner erstaunlichsten, reinen Form. Er ist ziemlich furchtlos in Bezug auf seine Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten. Außerdem erlaubt er sich, ohne Sicherheitsnetz zu agieren. Einfach großartig!

Falls ihr mehr über die Qualitäten des neuen Scorsese-Films sowie die Besetzung rund um DiCaprio, Robert De Niro und Lily Glastone erfahren wollt, könnt ihr meinen ersten Eindruck zu Killers of the Flower Moon lesen.

Darum geht's in dem Epos mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro

Killers of the Flower Moon entführt ins Oklahoma vor knapp hundert Jahren. Dort leben die Osage, ein Volk amerikanischer Ureinwohner, die durch Öl zu enormen Reichtum gelangt sind. Mollie Burkhart (Lily Gladstone) ist eine davon. Gemeinsam mit ihrem weißen Mann Ernest (Leonardo DiCaprio), Neffe des einflussreichen William Hale (Robert De Niro), führt sie ein wohlgeordnetes Leben. Doch mehr und mehr Verwandte von Mollie sterben unter geheimnisvollen Umständen. Ein Verdacht kommt auf: Handelt es sich um eine Verschwörung von Weißen, die durch die Morde an den Reichtum der Osage gelangen wollen? Ist Mollie womöglich das nächste Opfer?

Recherchiert wurde die Geschichte von Sachbuchautor David Grann, der die Hintergründe der Mordserie mit hunderten Toten in seinem Buch Das Verbrechen: Die Osage-Morde und das FBI niederschrieb.

Killers of the Flower Moon kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos und soll danach exklusiv bei Apple TV+ erscheinen.