Sci-Fi-Highlight 2022: Erster Trailer verspricht epische Weltraumschlachten

Lange haben wir auf den ersten Trailer zur Halo-Serie gewartet. Epische Bilder kündigen nun eines der größten Science-Fiction-Highlights 2022 an.

Jahrelang schmorte die Halo-Serie in der Produktionshölle, doch jetzt rückt sie endlich in greifbare Nähe. 2022 wird die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels auf dem Streaming-Dienst Paramount+ ihre Premiere feiern. Der erste Trailer verspricht puren Science-Fiction-Bombast und ein aufregendes Weltraumabenteuer.

In den vergangenen Tagen wurden bereits kurze Mini-Teaser veröffentlicht, die uns ein paar Bildfetzen aus der Serie präsentierten. Nun zeigt sich Halo erstmals in ganzer Pracht. Die von Steven Spielberg produzierte Science-Fiction-Serie dürfte problemlos einer der größten Serien-Blockbuster des nächsten Jahres werden.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zur Halo-Serie schauen:

Halo - Trailer (English) HD

Halo ist im 26. Jahrhundert angesiedelt und erzählt von einem verheerenden Konflikt, der zwischen der Menschheit und feindlichen Aliens ausgetragen wird. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der sogenannte Master Chief, der mit seiner ikonischen Mjolnir-Mark-VI-Rüstung zum Aushängeschild der Reihe geworden ist.

Der Cast der Halo-Serie setzt sich aus folgenden Namen zusammen:

Kyle Killen und Steven Kane stehen als kreative Köpfe hinter der dem Projekt. Sie haben das Konzept entwickelt und die Drehbücher geschrieben. Killen betreute zuvor Serien wie Awake und Mind Games. Kane ist sowohl für Drama- als auch Comedy-Serien bekannt. Für seine Arbeit an The Closer erhielt eine Emmy-Nominierung.

Halo Infinite im Steelbook für die Xbox One Zu Amazon Deal

In den USA erscheint Halo bei dem Streaming-Dienst Paramount+. Der wird nächstes Jahr auch nach Deutschland kommen, kein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest. Halo ist nicht die einzige aufwendige Science-Fiction-Serie, die auf uns zukommt. Amazon Prime hat eine Verfilmung der Mass Effect-Reihe ins Auge gefasst.



Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Kauf oder Abo über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Überzeugt euch der erste Trailer zur Halo-Serie?