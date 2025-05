Sci-Fi-Highlight auf Netflix schreibt Geschichte: So wichtig ist Eternauta für ein ganzes Land

Das Sci-Fi-Drama Eternauta erobert die internationalen Netflix-Charts und erweist sich gleichzeitig als historische Finanzspritze für Argentinien.

Eternauta ist eine besondere Serie. Nicht nur aufgrund der dramatischen Hintergründe im Bezug auf Héctor Germán Oesterheld, den ermordeten Autor der gefeierten Graphic Novel-Vorlage* . Das Sci-Fi-Format von Netflix hat auch signifikante Bedeutung für die Medienwirtschaft seines Heimatlandes Argentinien.

Netflix' Sci-Fi-Serie Eternauta pumpt Millionen in die argentinische Wirtschaft

Die 1. Staffel von Eternauta ist seit Ende April bei Netflix online und macht sich in zunächst sechs Episoden daran, die Geschichte eines apokalyptischen Schneefalls zu erzählen, der sich als Alien-Invasion entpuppt. Wie Variety berichtet, hat dieses Unterfangen 41 Milliarden Pesos (etwa 32 Millionen Euro) in die argentinische Wirtschaft injiziert. Gemeint sind damit nicht nur die für die Produktion erbrachten Werte, sondern auch Produktionsausgaben, die sich infolge durch die Lieferkette ergaben.

Das macht Eternauta für Argentinien so wichtig, wie es Senna für Brasilien und Hundert Jahre Einsamkeit für Kolumban war. Staffel 2 ist mittlerweile sicher und laut Variety-Bericht ein großes Thema auf den Straßen von Buenos Aires, wo 50 Locations für die Serie verwendet wurden und neben der 400 Leute starken Crew 2900 Menschen involviert waren. Ein riesiges Projekt für die lokale Film- und Serienindustrie, die über anderthalb Jahre mit der Post-Produktion allein beschäftigt war.

Eternauta bleibt auf Erfolgskurs bei Netflix

Laut offiziellen Netflix-Zahlen der letzten Woche steht Eternauta mittlerweile auf Platz 1 der nicht-englischsprachigen Serienformate und zwar durch 10.8 Millionen Abrufe und 58,3 Millionen gestreamte Stunden. In den deutschen Netflix-Charts belegt der ambitionierte Sci-Fi-Titel aktuell auf Platz 2, direkt hinter The Four Seasons. Und wie FlixPatrol meldet, konnte Eternauta schon in 28 Ländern den Top-Platz auf Netflix belegen.

Staffel 2 wird dementsprechend mit Spannung erwartet und soll Eternauta laut Produzent Matías Mosteirin auf insgesamt 14 Folgen bringen (via Deadline ):

Staffel 2 wird sehr wichtig sein. Sie wird sich mit vielen Sci-Fi-Konzepten befassen, auf die in Staffel 1 hingewiesen wurde, und sie werden komplett aufgeblasen sein. Wir glauben, dass wir es schaffen werden, die ganze Geschichte auf schöne Weise abzuschließen, mit wahrscheinlich acht weiteren Folgen.

Die ersten sechs Episoden von Eternauta liegen seit dem 30. April 2025 international bei Netflix vor. Mit Staffel 2 sollte aber nicht vor 2027 gerechnet werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.