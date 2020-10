Sci-Fi-Highlight bei Netflix: Nach diesem Teaser wollt ihr sofort den ganzen Film sehen

Für Netflix dreht George Clooney seinen nächsten Space-Thriller nach Gravity. The Midnight Sky erscheint noch dieses Jahr. Seht hier den spannungsgeladenen Teaser.

Die Erde wurde von einer globalen Katastrophe zugrunde gerichtet. Ein einsamer George Clooney versucht über Funk verzweifelt mit einem Raumschiff namens Aether Kontakt aufzunehmen, während er durch die Eiswüste der Arktis schlurft.

Nur 25 hochspannende Sekunden geht der erste Netflix-Teaser zu The Midnight Sky, aber er verströmt eine gruselige Stimmung, die gerade jetzt natürlich auf fruchtbaren Boden fällt. Das Setting ist originell, es mischt Ansätze aus Apokalypsen-Filmen wie I Am Legend mit Deep Impact und Gravity. Wer da nicht sofort Lust auf den ganzen Film kriegt, ist kein Mensch.

Hier ist der Teaser zu The Midnight Sky bei Netflix

The Midnight Sky - Teaser Trailer (English) HD

The Midnight Sky basiert auf dem Roman Morning, Midnight von Lily Brooks-Dalton, der 2016 auf Deutsch erschien (bei Amazon bestellen *). Die Astronauten-Crew der Aether, die im Teaser noch nicht zu sehen ist, wird unter anderem gespielt von Felicity Jones, David Oyelowo und Kyle Chandler.



Wann startet The Midnight Sky bei Netflix?

George Clooneys nächste Regie-Arbeit landet bei Netflix, der Start ist noch nicht bekannt, aber irgendwann dieses Jahr sollte es soweit sein, womit The Midnight Sky zu den größten Sci-Fi-Highlights 2020 gehört. Mit Away könnt ihr die Zeit bis dahin überbrücken.

Morgen kommt, wie der Teaser ankündigt, noch ein längerer Trailer, der dann hoffentlich auch das Startdatum bei Netflix bekanntgibt. Ich würde auf eine Veröffentlichung Ende November tippen. Vielleicht setzt Netflix mit Clooney-Power auch auf das Weihnachtsgeschäft, wie damals mit Sandra Bullock und Bird Box.

Sci-Fi-Serie bei Netflix: Lohnt sich Away?

In dieser kurzen Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber dreht sich alles um die Netflix-Serie Away mit Hilary Swank in der Hauptrolle.

Gehört Hilary Swank zu den traurigsten Astronautinnen, die sich jemals in die unendlichen Weiten des Weltraums begeben haben? Das und mehr diskutieren Andrea und Matthias in der Streamgestöber-Ausgabe zu Away auf Netflix.



