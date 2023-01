Sci-Fi-Highlight: Eine der teuersten deutschen Serien überhaupt hat jetzt endlich einen Starttermin

Die Science-Fiction-Serie Der Schwarm ist eines der größten deutschen Serien-Highlights des Jahres. Jetzt wissen wir, wann die erste Folge im ZDF ausgestrahlt wird.

2004 erschien Frank Schätzings Besteller Der Schwarm. Nach mehreren gescheiterten Versuchen dürfen wir uns knapp 20 Jahre später endlich über die erste Verfilmung des Stoffs freuen. Hollywood-Größen wie Ridley Scott und Uma Thurman wurden einst für die Adaption gehandelt. Nun ist alles ganz anders gekommen.

Der Schwarm erscheint als achtteilige Eventserie im ZDF. Bereits im Februar wird die 40 Millionen Euro teure Produktion ihre Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin feiern. Wenige Wochen später findet die TV-Ausstrahlung statt. Die erste Episode von Der Schwarm läuft am 6. März 2023 um 20:15 Uhr im ZDF.

Neue Sci-Fi-Serie: In Der Schwarm schlägt die Natur zurück

Der Schwarm erzählt von rätselhaften Ereignissen, die die Zivilisation erschüttern. Es beginnt in den Tiefen der Ozeane und breitet sich in der ganzen Welt aus. Feindselige Wale, gefährliche Krabben und ein bis dato unbekannter Eiswurm treiben ihr Unwesen. Offenbar rächt sich die Natur an den Menschen für ihr rücksichtsloses Verhalten.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Der Schwarm schauen:

Der Schwarm - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Doch was genau steckt hinter der geheimnisvollen Schwarmintelligenz? Dieser Frage geht eine Gruppe aus internationalen Wissenschaftler:innen auf die Spur. Zum Cast gehören u.a. Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Cécile de France, Joshua Odjick, Rosabell Laurenti Sellers, Sharon Duncan-Brewster, Eidin Jalali und Takuya Kimura.

Auch Dark-Star Oliver Masucci und TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf nehmen wichtige Rollen im Ensemble der aufwendigen Produktion ein, die vom ZDF in die Wege geleitet wurde. Zu den internationalen Kooperationspartnern der European Alliance gehören France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan.

Das ZDF setzt große Hoffnungen in Der Schwarm und veröffentlicht begleitet zur Ausstrahlung der Serie diverse Dokumentationen. Geplant ist u.a. ein Terra X-Special, das sich mit Schwarmintelligenzen befasst und eine Doku, die die Geschichte von Der Schwarm aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und einordnet.

