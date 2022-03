Sci-Fi-Highlight: Star Trek hat eine neue Uhura und so sieht sie aus

Die kommende Science-Fiction-Serie Star Trek: Strange New Worlds führt zurück zum Ursprung von Raumschiff Enterprise. Mit dabei: Die neue Darstellerin von Uhura.

Sie spricht 37 Sprachen und muss ihren Platz auf der Enterprise erst noch finden: Das finden wir in dem neuen Spot für Star Trek: Strange New Worlds über Nyota Uhura heraus. Die Kult-Figur aus der originalen Raumschiff Enterprise-Serie wird diesmal von Celia Rose Gooding gespielt. In dem Video können wir sie erstmals in Aktion sehen.

Schaut euch den neuen Star Trek-Spot mit Uhura hier an:

Star Trek Strange New Worlds - Uhura Spot (English) HD

Worum geht's in der Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds?

Star Trek: Strange New Worlds spielt vor den Ereignissen in der Original-Serie Raumschiff Enterprise. Zu dieser Zeit ist Christopher Pike (Anson Mount) der Captain der USS Enterprise. Gemeinsam mit seiner Crew (unter anderem Rebecca Romijn als Erster Offizier und Ethan Peck als Spock) macht er sich auf, um fremde Welten zu erkunden.

Die neue Star Trek-Serie wird sich in der Erzählweise von den bisherigen Serien Discovery und Picard unterscheiden. Sie soll nämlich eher dem Original ähneln, dessen Standalone-Geschichten sich auf einzelne oder mehrteilige Episoden beschränkten.

Die neue Uhura tritt in große Fußstapfen

Schauspielerin Celia Rose Gooding wird in Strange New Worlds eine Uhura am Anfang ihrer Karriere in der Sternenflotte spielen. Damit hebt sich ihre Interpretation der Rolle schon mal von ihren großen Vorgängerinnen ab. Nichelle Nichols spielte Lieutenant Uhura ab 1966 in mehreren Fernsehserien und sechs Kinofilmen. Ihr Auftritt in Raumschiff Enterprise war wegweisend für die Repräsentation von afroamerikanischen Schauspieler:innen im amerikanischen Fernsehen.

Ihre Nachfolgerin in der Rolle war ab 2009 Zoe Saldana, die Uhura in drei Kinofilmen spielte und möglicherweise für Star Trek 4 zurückkommt.

© Paramount+ Celia Rose Gooding als Uhura

Celia Rose Gooding hat bisher zwar kaum Film- oder Serien-Erfahrung, sorgte aber am Broadway für Aufsehen. Die Schauspielerin und Sängerin spielte im Musical Jagged Little Pill nach der Musik von Alanis Morissette und einem Buch von Diablo Cody eine größere Rolle. Dafür wurde die Newcomerin für einen Tony Award als Beste Schauspielerin nominiert.

Wann kommt die Science-Fiction-Serie nach Deutschland?

In den USA startet Star Trek: Strange New Worlds am 5. Mai 2022 beim Streaming-Dienst Paramount+. Einen deutschen Termin gibt es nicht. Paramount+ soll hierzulande im Laufe des Jahres als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein. Wann das der Fall sein wird, bleibt weiterhin unklar.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

