Sci-Fi-Highlight: Star Trek hat einen neuen Captain Kirk und so sieht er aus

Chris Pine kriegt TV-Konkurrenz. Für die Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds wurde nämlich ein Vampire Diaries-Star als Captain Kirk besetzt.

Es gibt einen neuen Captain Kirk im Star Trek-Universum. Nach den letzten Kirk-Darstellern William Shatner und Chris Pine wird die Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds einen Star in der ikonischen Rolle einführen, der besonders Vampire Diaries-Fans bekannt vorkommen dürfte. Denn Paul Wesley wurde als neuer James Tiberius Kirk besetzt. Das erste Bild im ikonischen Kostüm gibt es auch schon und ihr könnt es weiter unten sehen.

Schaut euch den Teaser-Trailer für die Star Trek-Serie hier an:

Vampire Diaries-Star spielt Captain Kirk: Das ist über das Star Trek-Casting bekannt

Paul Wesley wurde für die 2. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds als Captain Kirk besetzt. Das berichtet der Hollywood Reporter .

Die erste Staffel ist zwar noch nicht einmal gestartet, aber das Bild zeigt, wie der Darsteller des Blutsaugers Stefan Salvatore in der Uniform aussieht:

© CBS Paul Wesley als Kirk in Star Trek: Strange New Worlds

Hier haben wir den ersten neuen Live-Action-Captain Kirk in einem größeren Star Trek-Projekt seit dem Casting von Chris Pine 2009 vor uns. Seine Rolle in der neuen Sci-Fi-Serie ist nicht zu unterschätzen. Zwar spielt Anson Mount in Staffel 1 die nominelle Hauptfigur Captain Christopher Pike. Wie bereits in der Originalserie Raumschiff Enterprise etabliert wurde, löst James T. Kirk Captain Pike aber irgendwann auf der Brücke ab.

Bald gibt es zwei Captain Kirks gleichzeitig

Beim Hollywood Reporter heißt es deswegen, dass Kirk in Strange New Worlds schlussendlich Captain der Enterprise sein wird, Ansons Mounts Pike in Staffel 2 aber weiterhin eine große Rolle spielt.

Paul Wesleys Captain Kirk wird in Staffel 2 auch neben Spock-Darsteller Ethan Peck auftreten, der seinerseits in die Fußstapfen von Leonard Nimoy und Zachary Quinto getreten ist.

Die Serienwelt von Star Trek wächst und wächst. Falls Star Trek 4 mit Chris Pine tatsächlich gedreht wird, könnten wir bald zwei Captain Kirks gleichzeitig bestaunen. Ausgehend von den Aussagen der Stars gibt es aber noch nicht einmal ein Drehbuch fürdie Sci-Fi-Fortsetzung (via Variety ).

Worum geht's in der Sci-Fi-Serie Strange New Worlds?

Star Trek: Strange New Worlds spielt vor den Ereignissen in der Original-Serie Raumschiff Enterprise. Zu dieser Zeit ist Christopher Pike (Anson Mount) der Captain der USS Enterprise. Gemeinsam mit seiner Crew macht er sich auf, um fremde Welten zu erkunden.

Wann streamt Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland?

In den USA startet Star Trek: Strange New Worlds am 5. Mai 2022 beim Streaming-Dienst Paramount+. Einen deutschen Termin gibt es nicht. Paramount+ soll hierzulande im Laufe des Jahres als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein. Wann das der Fall sein wird, bleibt weiterhin unklar.

