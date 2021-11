Sci-Fi-Hit trotz Netflix-Aus streamen: Hier gibt's Star Trek Discovery Staffel 4 in Deutschland

Du kannst Star Trek: Discovery Staffel 4 nach dem Netflix-Aus jetzt in Deutschland streamen. Wir erklären die zwei Möglichkeiten für Fans der Science-Fiction-Serie.

Möglichkeit 1: Star Trek Discovery kostenlos in Deutschland streamen

Klarheit über die Veröffentlichung von Star Trek: Discovery Staffel 4 in Deutschland . Zwar ist die Science-Fiction-Serie nicht mehr Teil des Katalogs von Netflix. Dafür gibt es zwei andere Möglichkeiten, eine davon ist kostenlos. Hier erfährst du, wo du die Serie streamen kannst, und welche Folgen es bisher gibt.

Die erste Möglichkeit schont den Geldbeutel, kommt aber mit ein, zwei Abstrichen. Seit vergangener Woche wird Star Trek: Discovery Staffel 4 bei dem Streaming-Anbieter Pluto TV in Deutschland gezeigt.

Wann kommt Star Trek: Discovery bei Pluto TV?

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag werden neue Episoden von Discovery Staffel 4 ab 21 Uhr im Sci-Fi-Channel von Pluto TV gezeigt sowie in einem Simulcast auf dem Star Trek-Channel des Streaming-Dienstes.

im gezeigt sowie in einem Simulcast auf dem Star Trek-Channel des Streaming-Dienstes. Nach aktuellem Stand sind die Episoden nicht teil des On-Demand-Angebots von Pluto TV, das heißt ihr müsst live dabei sein.

Was du über Pluto TV wissen solltest:

Pluto TV ist ein kostenloser Streaming-Dienst , der auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, darunter Chromecast, Apple TV, Playstation, Amazon Fire TVs, Android, Samsung und LG TVs.

, der auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, darunter Chromecast, Apple TV, Playstation, Amazon Fire TVs, Android, Samsung und LG TVs. Du brauchst kein Abo für Pluto TV, denn der Streaming-Dienst finanziert sich durch Werbeeinblendungen.

Möglichkeit 2: Star Trek Discovery Staffel 4 on Demand in Deutschland streamen

Falls du Season 4 ohne Werbeunterbrechungen und zum Zeitpunkt deiner Wahl schauen willst, gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Die neusten Folgen von Star Trek: Discovery Staffel 4 sind einen Tag nach US-Ausstrahlung in Deutschland als Download verfügbar.

Wo gibt Star Trek Discovery Season 4 als Download?

Nach Angaben von Paramount gibt es die neue Folgen der Sci-Fi-Serie bei zwei teilnehmenden Plattformen: Amazon * und Apple TV.

* und Apple TV. Bei Amazon und Apple bezahlst du pro Episode 2,99 Euro für die HD-Version oder 19,99 Euro für die ganze Staffel 4.

Bei Amazon erhältst du die deutsche und englische Sprachversion allem Anschein nach zusammen, bei Apple musst du beim Kauf wählen, welche du haben willst.

Welche Star Trek: Discovery-Episoden aus Season 4 gibt es bereits?

Bisher wurden zwei Episoden der neuen Staffel ausgestrahlt, die beide auch in Deutschland verfügbar sind:

Folge 1: Kobayashi Maru

Folge 2: Anomaly (DT.: Anomalie)

Die nächste Episode, Choose to Live, wird am 2. Dezember in den USA ausgestrahlt und diesen Freitag als Download verfügbar sein sowie 21 Uhr bei Pluto TV ausgestrahlt.

Wer geduldig ist, hat natürlich noch eine weitere Möglichkeit, die neuen Folgen von Star Trek Discovery zu schauen.

Die Alternative: Warten bis zum Deutschland-Start von Paramount+

Alternativ kannst du auf die Veröffentlichung bei Paramount+ Anfang 2022 warten. Die Zukunft von Discovery liegt bei dem neuen Streaming-Dienst Paramount+, der in Deutschland als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein wird.

Über den genauen Starttermin halten wir dich auf dem Laufenden.

