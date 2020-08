Sci-Fi-Highlight von Alien-Schöpfer: Neue Ridley Scott-Serie sieht spektakulär aus

In der letzten Woche wurde der erste Trailer zu Raised by Wolves von Ridley Scott veröffentlicht. Wir sind sehr gespannt auf die Sci-Fi-Serie von HBO Max.

Ridley Scott hat Sci-Fi-Filmgeschichte geschrieben: Mit Alien und Blade Runner wird er für immer eine Inspiration für die nachfolgende Generation sein. Ob ihm das auch mit Raised by Wolves gelingt? Dabei handelt es sich um eine Sci-Fi-Serie für HBO Max, deren erste Folge im September 2020 ausgestrahlt wird.

Schaut auf den Trailer zu Raised by Wolves!

Der erste Trailer zu Raised by Wolves verspricht einiges und ich als Science Fiction-Liebhaberin sowie Ridley Scott-Fangirl bin mehr als gespannt auf die Serie. Warum? Das erkläre ich euch in einigen Sätzen.

Darum wird Raised by Wolves zum Sci-Fi-Highlight 2020

Sci-Fi in Reinkultur

Raised by Wolves scheint - wie schon die frühen Genre-Werke von Ridley Scott - viele Ingredienzien für einen guten Sci-Fi zu bieten, zum Beispiel

eine zerstörte und unbewohnbare Welt.

Gen-Technologie, die unsere Zukunft beherrschen wird.

Androiden, die (möglicherweise) die Menschheit retten.

eine (bis jetzt) undefinierte Bedrohung.

große Menschheitsthemen.

Im Trailer zu Raised by Wolves entdeckt ihr bestimmt noch mehr Sci-Fi-Elemente, die die Neugierde auf die Serie anheizen. Schön, dass er zwar viel zeigt, aber wenig erklärt, so dass die Spannung auf die Serie auf alle Fälle erhalten bleibt. Genau diese Logik hat schon Alien und Blade Runner zu Kultfilmen gemacht: Den Zuschauern bleiben genügend Rätsel, um sich in die Geschichte einzubringen.

Ein interessantes Team hinter der Sci-Fi-Serie

Natürlich punkte bereits der Name Ridley Scott in Verbindung mit Sci-Fi nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei allen Fans. Er hat bei zwei Folgen den Regiestab in der Hand gehabt und ist Ausführender Produzent. Sein Sohn Luke Scott führte bei drei Episoden Regie. Über Science-Fiction-Erfahrung verfügt auch Regisseur James Hawes, der bei Black Mirror mit dabei war.

Aber zu beachten ist auch der Autor Aaron Guzikowski, der für das mehrfach prämierte Drama Prisoners das Drehbuch schrieb. Schauspielerisch erwarten uns in den Hauptrollen eher neue Gesichter, besetzt wurde aber auch Vikings-Star Travis Fimmel. Er ist wahrscheinlich das bekanntestes Gesicht der Serie.

Raised by Wolves: Dann startet die 1. Staffel

In den USA ist die erste Folge der Serie am 3. September 2020 auf HBO Max zu sehen. Der Streamingdienst aus dem Hause Warner Bros. ist in Deutschland leider noch am Start.



Bei uns ist die Serie dann verfügbar ab dem 16. September 2020 immer mittwochs ab 20.15 Uhr bei TNT Serie (unter anderem über Sky * zu empfangen).

Seid ihr neugierig auf die neue Sci-Fi-Serie Raised by Wolves? Glaubt ihr, dass Ridley Scott uns ein neues Science-Fiction-Highlight präsentieren wird?