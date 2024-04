Sci-Fi-Highlight: Wie genial der neue Tribute von Panem-Film wirklich ist, erfahrt ihr erst in der Heimkino-Version

Zum Heimkino-Start des neuen Hunger-Games-Films, Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes, beeindruckt die Blu-ray Fans mit Steelbook und verblüffenden Zusatzinfos.

Der April ist für Hunger Games-Fans ein fantastischer Monat, denn nun ist endlich die Vorgeschichte Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes im Heimkino erschienen *. Wer das Prequel, das 64 Jahre vor Katniss Everdeen spielt, zu Hause schaut, kann sogar noch mehr über die detailverliebte Umsetzung erfahren. Auf den Extras werden viele neue geniale Facetten enthüllt.

Für Sci-Fi-Fans: Die Tribute von Panem-Vorgeschichte endlich auf Blu-ray und 4K mit besonderer Zugabe

In dem Sci-Fi-Film befinden wir uns in der Zeit der 10. Hungerspiele. Der Krieg liegt im dystopischen Land von Panem noch nicht lange zurück. Die unterlegenen Distrikte müssen dem Kapitol als Wiedergutmachung jeweils zwei Kinder opfern, die in einem Stadion gegeneinander antreten. Doch niemand interessiert sich für diese blutigen Spiele.

Für mehr Attraktivität und höhere Einschaltquoten sollen ein Schüler:innen sorgen, die den Tributen als Mentor:innen zugeteilt werden. Coriolanus Snow (Tom Blyth) ist erst gar nicht begeistert, als er das Mädchen aus dem ärmlichen Distrikt 12 abbekommt. Doch nach und nach erkennt er das Potenzial der singenden Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

Leonine Steelbook von Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes

Ob als DVD, Blu-ray oder 4K: Tribute von Panem-Fans können sich die düstere Vorgeschichte der Jugend-Dystopie ab sofort nach Hause bestellen. Besonders schön macht sich dabei das limitierte Steelbook * im Regal, das die zwei Hauptfiguren in ein ultra-schickes Design kleidet: Es spiegelt perfekt den retro-futuristischen Ansatz der Zukunftsgeschichte, die lange vor den anderen vier Die Tribute von Panem-Filmen spielt. Die wahren Schätze liegen für Fans aber in den Extras der Blu-ray und 4K-Version verborgen.

Hunger Games-Blick hinter die Kulissen: Die Extras enthüllen Details, die selbst Fans verblüffen

Die Extras auf der Blu-ray und 4K-Version von The Ballad of Songbirds and Snakes können nämlich selbst Hardcore-Fans der Hunger Games-Welt noch überraschen. Auch wer den Film vielleicht schon mehrfach im Kino geschaut hat, lernt in 8 üppigen Making-ofs faszinierend detailverliebte Facetten kennen, die in die Umsetzung des Films hineingeflossen sind und die Verfilmung noch genialer machen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Kapitol-Wohnung von Coriolanus, seiner Großmutter und Cousine Tigris (Hunter Schafer) wurde in Potsdam-Babelsberg aufgebaut. Aber hättet ihr beim Schauen bemerkt, dass das Snow-Apartment die Form einer Schneeflocke hat? Wie der deutsche Produktionsdesigner Uli Hanisch erklärt, wollten sie damit ein einzigartiges Apartment schaffen, "für das Snow zum Diktator werden würde."

Denn seine verarmte Familie droht die luxuriöse Bleibe zu verlieren, wenn er die Hungerspiele nicht gewinnt. Die Wohnung sei dadurch zwar kein Stück funktional und "kein Raum zum Leben", aber ein Ort zum Angeben, was gut den Charakter des Kapitols einfängt. Und das ist erst die Spitze des Detail-Eisbergs, den ihr bei der Heimkino-Veröffentlichung entdecken könnt.

Leonine Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes

Folgende Extras mit vielen weiteren Easter Eggs und verblüffenden Zusatz-Infos findet ihr auf der Blu-ray von The Ballad of Songbirds and Snakes:

1. Die Rückkehr nach Panem: Eine andere Welt

2. Songbirds & Snakes: Die Darsteller

3. Die Musik der Lucy Gray Baird

4. Grandiose Drehorte in Polen und Berlin

5. Der neue Look: Kostüme, Make-up und Haare

6. Die hohe Kunst der Stunt-Choreographie

7. Die aufwändige Postproduktion

8. Rückblick auf den Entstehungsprozess

The Hanging Tree Song (Interpretin: Rachel Zegler)

2 Kinotrailer

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.