Eine der größten Sci-Fi-Reihen geht nach 9 Jahren im Heimkino weiter: Sichert euch die gefeierte Reise in eine dystopische Welt

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbird & Snake erzählt die Vorgeschichte der gefeierten Jugendbuchreihe, die mit Jennifer Lawrence verfilmt wurde. Jetzt könnt ihr euch das Prequel fürs Heimkino schnappen.

Kinder sind der Inbegriff von Unschuld und ausgerechnet sie müssen sich in der dystopischen Welt von Panem gegenseitig töten, bis nur noch einer übrig bleibt. Mit dieser grausamen Prämisse schrieb Suzanne Collins die gefeierte Jugendbuchreihe Die Tribute von Panem. Neun Jahre später wurde ein weiterer Roman adaptiert, der von den zehnten Hungerspielen erzählt. Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes ist in 4K UHD-Qualität erschienen.

Das limitierte 4K-Steelbook *, welches ebenfalls veröffentlicht wurde, ist bei Amazon bereits ausverkauft, ihr könnt es aber bei MediaMarkt noch bestellen. Neben der Standard-4K-Version * auf Amazon, ist der Film auch als Blu-ray * oder DVD * erhältlich.

Viel Lob für den vierten Teil der Hunger Games-Reihe

Der vierte Teil ist für das 3,2 Milliarden schwere Franchise finanziell der schwächste Film. Das Einspielergebnis brachte weniger als die Hälfte der anderen Teile ein, was nicht weiter wundert. Bei so beliebten Vorreitern ist es schwer nach neun Jahren wieder nahtlos an die Erfolge anzuknüpfen, dennoch fielen die Kritiken sehr positiv aus.

Schon bei den ersten Reaktionen kurz nach Kinostart sprachen manche vom "besten Hunger Games-Film". Auch bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf starke 89 Prozent positiver Publikumsbewertungen, womit er zusammen mit Catching Fire auf Platz 1 der beliebtesten Teile landet, wenngleich die Fachpresse mit 64 Prozent weniger überschwänglich reagiert.

Im Konsens wird die Leistung der Stars Rachel Zegler und Tom Blyth gelobt. Letzterer verleiht dem späteren Bösewicht Coriolanus Snow mehr Tiefe und Vielschichtigkeit, womit die Adaption nah an der Romanvorlage bleibt. Auch der weitere Cast bestehend aus Peter Dinklage, Jason Schwartzman und Viola Davis liefern starke Performances ab.

Darum geht es in dem Sequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbird & Snakes

64 Jahre vor dem ersten Tribute von Panem-Teil spielt The Ballad of Songbird and Snakes. Der junge Coriolanus Snow (Tom Blyth), der später der Präsident von Panem werden wird, ist die letzte Hoffnung seiner in Ungnade gefallenen Familie. Doch als er bei den 10. Hungerspielen zum Mentor von Lucy (Rachel Zegler) aus Distrikt 12 erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern.

