Sci-Fi-Hit geht bei Netflix in 2. Staffel: Game of Thrones-Fans sollten jetzt einsteigen

Der Trailer zur 2. Staffel Snowpiercer bei Netflix macht Lust auf die Fortsetzung. Ein Game of Thrones-Star überzeugt als neuer Schurke. Wann geht es weiter mit der Science-Fiction-Raserei?

Snowpiercer hatte schon in der 1. Staffel riesiges Potential. Das Setting mitten in einem Zug und der ewigen Eiswüste ist einzigartig. Leider glitt die Handlung eher zäh über die Schienen. Das ändert sich (hoffentlich) mit der Ankunft von Game of Thrones-Gott Sean Bean.

Der charismatische Brite und Ned Stark-Darsteller spielt in der 2. Staffel den Schurken Wilford. Im neuen Trailer zu Snowpiercer 2 könnt ihr beobachten, wie seine Präsenz das geordnete Ensemble durcheinanderwirbelt.

Der Trailer zum Sci-Fi Snowpiercer: Staffel 2 mit Game of Thrones-Star als Schurke

Snowpiercer - S02 Trailer (English) HD

Im Finale von Season 1 war Wilfords zweiter Zug an den ersten mit Melanie Cavill (Jennifer Connelly) an Bord angedockt. Die Situation ist angespannt, die Bevölkerung reagiert angriffslustig. Sean Bean als Wilford stellt dem ein aufreizend lässiges Auftreten entgegen.

Mit Sean Bean kommt eine neue Energie in die Serie. Es lohnt sich, genau jetzt mit Snowpiercer anzufangen. Bis zum Start sind es noch zwei Wochen.

Im weiteren Verlauf des Trailers scheint sich eine Art Verfolgungsjagd zu entwickeln, was auf die bisher größte Actionszene hinauslaufen könnte. Der Zug rast an einer riesigen Felswand vorbei und Cavill will den Zug den Berg "hinauf schleudern". Der Trailer endet mit den verheißungsvollen Worten: "Mal sehen, was zwei Motoren leisten können ..."

Wann geht Snowpiercer bei Netflix weiter?

Der Start ist schon offiziell festgelegt. Netflix zeigt die Folgen der 2. Staffel wieder im wöchentlichen Rhythmus ab dem 26. Januar. Jeden Dienstag folgt eine neue Episode.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Lohnt sich Snowpiercer bei Netflix?

Mit Snowpiercer gibt es eine neue aufwendige Science-Fiction-Serie bei Netflix. In diesem Streamgestöber-Check erfahrt ihr, was euch in der Produktion erwartet.

Wie im Kinofilm rast auch in der Serie ein Zug über eine zugefrorene Erde. Die letzten Menschen leben in einer brutalen Klassengesellschaft. Max und Jenny sprechen im Check über die Grundidee der Serie und die Unterschiede zum Film.



Habt ihr die erste Staffel Snowpiercer gesehen? Freut ihr euch auf Sean Bean?