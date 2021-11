Größte Sci-Fi-Enttäuschung 2021 abgewendet: Star Trek Discovery Staffel 4 startet noch diese Woche in Deutschland

Star Trek Discovery streamt doch noch dieses Jahr in Deutschland. Wo ihr die Science-Fiction-Serie nach dem Netflix-Abgang sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Enttäuschung war riesig. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Star Trek: Discovery von Netflix verschwindet und das kurz vor dem US-Start von Staffel 4. Fans weltweit waren außer sich und die sozialen Medien liefen heiß. Nun wurde reagiert. Star Trek: Discovery Season 4 kommt noch diese Woche nach Deutschland, allerdings nicht bei Netflix.

Wo und wann streamt Star Trek: Discovery Staffel 4 in Deutschland?

Der Fan-Zorn war offenbar groß genug, um die Verantwortlichen schnell zum Einlenken zu bringen. In einer Nachricht an die Trekkies versprach der offizielle Star Trek-Twitter-Account eine Lösung für dutzende Territorien. Diese hätten andernfalls bis nächstes Jahr auf Disco Season 4 warten müssen, wenn Paramount+ in den jeweiligen Länder ankommt. Darunter auch Deutschland.

So heißt es in der Mitteilung:

Wir tun alles, was wir können, um während dieser Übergangsphase [zu Paramount+] die neue Staffel so schnell, wie es nur geht, zu euch zu bringen.

Aber was bedeutet das? Die Antwort findet sich auf StarTrek.com .

Star Trek: Discovery startet am 26. November 2021 in Deutschland.

in Deutschland. Die Folgen werden bei Pluto TV ab Freitag, 21 Uhr ausgestrahlt. bei Netflix sind die nicht verfügbar.

ausgestrahlt. bei Netflix sind die nicht verfügbar. Zum Start werden die ersten beiden Episoden der 4. Staffel gestreamt.

So heißt es bei StarTrek.com:

In [Österreich, Deutschland und der Schweiz] werden bei PlutoTV, dem führenden kostenlosen Streaming-Dienst, jeden Freitag, Samstag und Sonntag neue Episoden ab 21 Uhr Abends Ortszeit in dem Sci-Fi-Channel veröffentlichen, mit einem Simulcast der Folgen auf dem Star Trek-Channel. Das beginnt am 26. November mit den ersten beiden Episoden.

Darüber hinaus wird Season 4 auf teilnehmenden Plattformen ab Freitag, den 26, November auch als Kauf-Version erhältlich sein.

Das (vorerst) neue Heim von Star Trek Discovery: Was ist Pluto TV?

Pluto TV ist ein kostenloser Streaming-Dienst, der auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, darunter Chromecast, Apple TV, Playstation, Amazon Fire TVs, Android, Samsung und LG TVs.

Ihr braucht kein Abo für Pluto TV, denn der Streaming-Dienst finanziert sich durch Werbeeinblendungen.

Dabei besteht Pluto TV aus zwei Teilen, einem Bereich mit Kanälen, wie dem Sci-Fi oder Star Trek-Channel, und einem On Demand-Bereich. Aktuell könnt ihr zum Beispiel Star Trek Discovery Season 1 on Demand bei Pluto TV streamen. Ob das auch für Season 4 möglich sein wird, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor.

Wollt ihr die 2 ersten Folgen der neuen Star Trek-Staffel am Freitag schauen, dann müsst ihr ab 21 Uhr Pluto TV einschalten oder ihr wählt die Kauf-Version, die möglicherweise bei Apple, Amazon, Google und anderen Anbietern verfügbar sein wird.

Wann kommt Star Trek: Discovery zu Paramount+ in Deutschland?

Alternativ könnt ihr auch auf die Veröffentlichung bei Paramount+ Anfang 2022 warten. Pluto TV ist nur eine Übergangslösung. Die Zukunft von Discovery liegt bei dem neuen Streaming-Dienst Paramount+, der in Deutschland als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein wird.

