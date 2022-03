Sci-Fi-Highlight erfüllt Fan-Traum: Epischer erster Teaser-Trailer zur neuen Star Trek-Serie

2022 ist das Jahr von Star Trek und eins der Sci-Fi-Highlights dürfte die neue Serie Strange New Worlds werden, für die es einen epischen Teaser-Trailer gibt.

Die Welt von Star Trek ist in den letzten Jahren so gewachsen wie lange nicht, doch egal ob Kinofilme, Discovery, Picard oder andere Projekte: Viele alteingesessene Trekkies vermissen ein zentrales Element der Science-Fiction-Reihe. Deswegen wirkt die neue Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds wie die Erfüllung eines lang gehegten Fan-Traums. Der erste Teaser-Trailer verspricht nämlich (endlich wieder) eine epische Entdeckung neuer Welten.

Schaut euch den Teaser-Trailer für die Star Trek-Serie hier an:

Star Trek Strange New Worlds - S01 Teaser Trailer (English) HD

Worum geht's in der Sci-Fi-Serie Strange New Worlds?

Star Trek: Strange New Worlds spielt vor den Ereignissen in der Original-Serie Raumschiff Enterprise. Zu dieser Zeit ist Christopher Pike (Anson Mount) der Captain der USS Enterprise. Gemeinsam mit seiner Crew (unter anderem Rebecca Romijn als Erster Offizier und Ethan Peck als Spock) macht er sich auf, um fremde Welten zu erkunden.

Genau diese simple Story-Idee dürfte viele Star Trek-Fans entzücken. Denn seit dem Ende von Star Trek: Enterprise und dem Start der Reboot-Filme von J.J. Abrams geriet ein wichtiger Aspekt von Gene Roddenberrys Vision für die Sci-Fi-Reihe aus den 60ern in den Hintergrund. Damals, als große Teile der Welt in den starren Fronten des Kalten Krieges verharrte, plädierte Roddenberrys Star Trek mit den Abenteuern der Enterprise für Offenheit und Neugier gegenüber dem Unbekannten. Strange New Worlds soll zu diesem Entdecker-Geist zurückkehren.

Grundlage dafür wird in der neuen Star Trek-Serie auch die Erzählweise sein, die sich von den Staffel-langen Storys von Discovery und Picard unterscheiden wird. Sie soll nämlich eher dem Original ähneln, dessen Standalone-Geschichten sich auf einzelne oder mehrteilige Episoden beschränkten.

Wann streamt Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland?

In den USA startet Star Trek: Strange New Worlds am 5. Mai 2022 beim Streaming-Dienst Paramount+. Einen deutschen Termin gibt es nicht. Paramount+ soll hierzulande im Laufe des Jahres als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein. Wann das der Fall sein wird, bleibt weiterhin unklar.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März, inkl. 3 große Sci-Fi-Serien

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

