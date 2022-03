Sci-Fi-Hype des Jahres: Konkreter neuer Hinweis, wann der erste Avatar 2-Trailer endlich kommt

Alle Avatar-Fans warten schon eine gefühlte Ewigkeit auf den ersten Trailer zu Teil 2. Jetzt gibt es einen konkreten neuen Hinweis, wann das Video zu sehen sein soll.

Nach über 10 Jahren soll Avatar 2 Ende dieses Jahres wirklich ins Kino kommen. Fans des gewaltigen Sci-Fi-Universums sehnen sich schon lange danach, einen Trailer oder überhaupt mal irgendwelche Szenen aus der Fortsetzung sehen zu dürfen. Jetzt könnte die lange Wartezeit aber bald endlich vorbei sein. Es gibt einen konkreten neuen Hinweis darauf, wann erste Bewegtbilder aus Avatar 2 erscheinen.

Erster Avatar 2-Trailer oder -Teaser soll vor MCU-Blockbuster gezeigt werden

Wie Comic Book berichtet, sollen erste Szenen aus dem James Cameron-Blockbuster laut The Ankler vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness gezeigt werden. Die Quelle ist noch weit entfernt von offiziell, aber dieser Plan erscheint durchaus realistisch.

Schaut hier noch einen Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Zuletzt wurde der Kinostart von Spider-Man: No Way Home schon dafür genutzt, um den ersten Doctor Strange 2-Trailer exklusiv vor der Online-Veröffentlichung zu enthüllen. Disney könnte diesen Coup mit Avatar 2 vor dem Sequel mit Benedict Cumberbatch wiederholen. Unklar ist auch noch, ob es sich dabei dann um einen richtigen Trailer oder nur einen kurzen Clip oder Teaser handelt.

Wann startet Avatar 2 im Kino?

Die lange Wartezeit soll für Avatar-Fans ab dem 14. Dezember 2022 endlich vorbei sein. Dann startet der Sci-Fi-Hype des Jahres (hoffentlich wirklich) in den deutschen Kinos. Vorher könnt ihr euch womöglich auf einen ersten Ausschnitt oder Teaser/Trailer aus dem Blockbuster am 4. Mai freuen, wenn erstmal Doctor Strange in the Multiverse of Madness startet.

