Sci-Fi-Hype geht weiter: Dune 2 kommt offiziell 2023 – und verhindert Desaster für Teil 1

Dune-Fans dürfen jubeln! Der Sci-Fi-Blockbuster bekommt offiziell ein Sequel für 2023. Damit ist auch das Risiko beseitigt, dass der erste Teil als unvollständiger Auftaktfilm untergeht.

Mit Dune hat Denis Villeneuve den wohl am meisten erwarteten Science-Fiction-Blockbuster des Jahres abgeliefert. Nachdem der Film schon vor gut einem Monat in Europa und auch bei uns gestartet ist, folgten vergangenes Wochenende die USA.

Dabei war bis zuletzt noch nicht sicher, ob der auf zwei Teile ausgelegte Dune überhaupt fortgesetzt wird. Entscheidend waren vor allem die ersten finanziellen Umsatzzahlen aus Amerika – und die haben die Erwartungen übertroffen. Die Entscheidung ist dadurch schon gefallen: Dune 2 kommt!

Dune 2 wird für 2023 gedreht und löst ein großes Problem von Teil 1

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Legendary dem Dune-Sequel jetzt offiziell grünes Licht gegeben. Dune 2 soll 2023 in die Kinos kommen. Auf Twitter hat das produzierende Studio hinter dem ersten Teil die Fortsetzung verkündet:

In den USA hat Dune übers Startwochenende imposante 40,1 Millionen Dollar eingespielt. Das ist vor allem in Zeiten der Pandemie ein Erfolg. Dazu kommt, dass der Sci-Fi-Blockbuster neben dem Kinostart in den USA auch parallel bei Warners Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wurde.

Auch wenn Dune Kritiker:innen und das Publikum auf der ganzen Welt schon begeistern konnte, litt der erste Teil allerdings unter einem logischen, aber sehr großen Problem. Denis Villeneuves Film fühlt sich wie ein klarer Auftakt an, von dem aus die Reise nach der letzten Szene anscheinend erst so richtig durchstartet.

Da Dune von Anfang an auf zwei Filme ausgelegt war, hätte der erste Teil ohne ein gesichertes Sequel nachträglich zum Desaster werden können. Gerade für Fans gab es kaum einen schlimmeren Gedanken als den, nur einen unglaublich vielversprechenden Auftakt geboten zu bekommen, der für immer unvollständig bleibt.

Nachdem Regisseur Denis Villeneuve schon am Drehbuch für Teil 2 arbeitet, dürfte die Fortsetzung dann 2022 in Produktion gehen. In den USA ist der Kinostart für Dune 2 der 20. Oktober 2023. Vielleicht kommen wir in Deutschland ja wieder eher in den Genuss des Sci-Fi-Sequels.

