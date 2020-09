Sci-Fi-Hype mit Vikings-Star: Staffel 2 für Raised by Wolves schon sicher

Die neue Science-Fiction-Serie Raised by Wolves mit Vikings-Star Travsi Fimmel generiert derzeit viel Aufmerksamkeit. Nun hat sich HBO Max für eine Verlängerung um Staffel 2 ausgesprochen.

Raised by Wolves, die neue Science-Fiction-Serie mit Vikings-Star Travis Fimmel, ist gerade erst in Deutschland angelaufen, da erreichen uns Neuigkeiten zur Zukunft des vielversprechenden Projekts. So zeigt sich der Streaming-Dienst HBO Max mehr als zufrieden mit der Performance der ersten Episoden und spricht eine Verlängerung aus.

Ridley Scotts Sci-Fi-Serie Raised by Wolves geht in Staffel 2

Die 2. Staffel von Raised by Wolves ist damit gesetzt Sache. Wie Deadline berichtet, konnte die Serie ihr Publikum bei HBO Max in der zweiten Woche um 50 Prozent steigern. Das ist definitiv ein positives Signal und deutet daraufhin, dass sich Raised by Wolves abseits der üblichen Werbemaßnahmen auch sehr gut via Mundpropaganda verbreitet.

Als Produzent steckt Ridley Scott hinter der Serie, der auch die ersten zwei Episoden inszenierte. Die Handschrift des Filmemachers ist dabei unverkennbar, wie wir auch in unserem Seriencheck festgestellt habe. Wenn Travis Fimmel mit zwei Androiden auf einem fremden Planeten aneinandergerät, dann ist Alien: Covenant nicht weit.

Schaut den Trailer zu Raised by Wolves:

Raised by Wolves - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann die 2. Staffel von Raised by Wolves in Produktion geht, ist derweil unklar. In den USA wurden bisher fünf der insgesamt zehn Episoden ausgestrahlt. In Deutschland fehlen uns noch acht Stück bis zum Staffelfinale. Für HBO Max scheint sich die aufwendige Produktion zumindest schon einmal rentiert zu haben.

Nachdem der Streaming-Dienst im Mai mit der Dramedy Love Life gestartet ist, markiert Raised by Wolves die erste Blockbuster-Serie aus dem Hause HBO Max. Gerade in einer Zeit, in der jeder auf der Suche nach dem nächsten Game of Thrones ist, scheint das Science-Fiction-Epos ein gute Chancen zu haben, um diesen Platz bei HBO Max einzunehmen.

Wie gefällt euch Raised by Wolves bisher?