Sci-Fi-Kracher Furiosa sollte mit besonders ekelhafter Szene schocken – die wegen ihrer Härte geschnitten werden musste

Eine Szene im Finale von Furiosa wollte Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy besonders heftig gestalten. Den extremen Moment ließ der Regisseur am Ende rausschneiden.

Mit Furiosa: A Mad Max Saga hat Mad Max: Fury Road-Regisseur George Miller endlich die epische Vorgeschichte von Charlize Therons Kämpferin in die Kinos gebracht. Als jüngere Version der Figur macht Anya Taylor-Joy in einer düsteren Rachegeschichte Jagd auf den durchgeknallten Bösewicht Dementus (Chris Hemsworth).

Ohne hier schon zu viel zu verraten, kommt es im Finale dann zur Konfrontation zwischen der Protagonistin und ihrem großen Widersacher. Wenn es nach Taylor-Joy gegangen wäre, hätten wir eine noch brutalere Version dieser Begegnung zu sehen bekommen. Dem Regisseur ging der extreme Moment aber zu weit.

Ab jetzt folgen Spoiler zum Finale von Furiosa!

Anya Taylor-Joy wollte herausgeschnittene Zunge in Furiosa

Am Ende treffen Furiosa und Dementus im Finale des Sci-Fi-Blockbusters nochmal aufeinander. Der Bösewicht, der zuvor in einen gewaltigen Sandsturm gerast ist, liegt schwer verletzt vor der Titelfigur und muss sich seiner früheren Ziehtochter geschlagen geben.

Es folgen Szenen, in denen das brutale Ableben von Dementus in mehreren Was-wäre-wenn-Szenarien durchgespielt wird. Im GQ-Interview verriet die Hauptdarstellerin, dass sie George Millers derbe Ideen sogar noch toppen und Furiosas Wut stärker zum Ausdruck wollte, indem Furiosa die Zunge von Dementus herausschneidet.

Dem Regisseur ging die Idee wohl zu weit und die Szene landete nicht im finalen Film. Wie im GQ-Artikel noch verraten wird, durfte Taylor-Joy immerhin eine Nachbildung von Chris Hemsworths abgetrennter Zunge als Souvenir behalten.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Furiosa schauen:

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie geht es nach Furiosa im Mad Max-Universum weiter?

Nach Furiosa hat Miller schon Pläne für einen weiteren Teil aus dem Mad Max-Franchise. Auf das Prequel rund um Charlize Therons Figur folgend, will sich der Regisseur auch noch damit auseinandersetzen, was mit der von Tom Hardy gespielten Titelfigur in den Jahren vor den Ereignissen von Fury Road passiert ist.

Offiziell angekündigt wurde Mad Max 6 bis jetzt noch nicht. Furiosa könnt ihr gerade noch im Kino auf der großen Leinwand erleben.