Mad Max 6 geplant: Die Sci-Fi-Story steht seit 9 Jahren und einen Teil davon sehen wir schon in wenigen Wochen

In Kürze wird das Sci-Fi-Franchise Max Max mit dem Kino-Blockbuster Furiosa fortgesetzt. Einem Interview zufolge könnte darauf bald der 6. Teil der Reihe folgen.

Wo wäre Fallout ohne die Vorarbeit der Mad Max-Reihe? Vermutlich in einem längst vergessenen Bunker. Das postapokalyptische Sci-Fi-Franchise von Regisseur George Miller geht mit Furiosa: A Mad Max Saga bald in seine fünfte Runde. Für einen weiteren Film gibt es bereits eine Story, wie Miller enthüllt. Er deutet an, dass ein kleiner Teil bereits in Furiosa zu sehen sein wird.

Fortsetzung legendärer Sci-Fi-Reihe: Mad Max 6 soll Max' Vorgeschichte erzählen

Gegenüber Entertainment Weekly enthüllte Miller:

In Vorbereitung auf Mad Max: Fury Road haben wir auch geschrieben, was mit Max im Jahr vor den Ereignissen des Films passiert. Und wenn wir uns dem Ende von Furiosa nähern, musste Max irgendwo vorkommen, denn wir wussten ja, was geschieht. Wir haben da eine ganze Story, die ich bei Gelegenheit gerne verfilmen würde.

Wie Miller andeutet, läuft das Ende von Furiosa also mit der Fury Road-Vorgeschichte zusammen. Laut Entertainment Weekly bezieht sich der Moment, in dem "Max vorkommt", vor allem auf eine Szene mit dessen ikonischem Interceptor-Auto.

Warner Bros. Max' (Tom Hardy) Interceptor in Mad Max: Fury Road

Tatsächlich ist seit Jahren ein weiterer Mad Max-Film namens Mad Max: The Wasteland im Gespräch. Ob es sich dabei um die von Miller erwähnte Fury Road-Vorgeschichte handelt, ist unklar. Max-Darsteller Tom Hardy erklärte zwischenzeitlich, dass neben Fury Road noch zwei weitere Filme im postapokalyptischen Sci-Fi-Franchise geplant seien.

Wann kommen Furiosa und Mad Max 6 ins Kino?

Für einen sechsten Mad Max-Teil gibt es noch keinen Starttermin. Furiosa: A Mad Max Saga wird am 23. Mai 2024 ins Kino kommen. In den Hauptrollen sind Anya Taylor-Joy (The Menu) und Chris Hemsworth (Thor) zu sehen.

