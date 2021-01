Sci-Fi-Kult-Reihe noch besser: Zurück in die Zukunft jetzt als 4K-Blu-ray - mit tollen Extras

Zurück in die Zukunft erscheint neu fürs Heimkino. Die 4K-Blu-ray-Fassung überzeugt auf ganzer Linie. Auch die Extras rechtfertigen Anschaffung. Wir haben uns die Box angeschaut.

Filmfans haben seit kurzem die Wahl zwischen zwei neuen Zurück in die Zukunft-Blu-ray-Boxen, die relativ nah beieinander erschienen sind. Neu im Regal: die 4K-Box. Meine verschrammte, im Jahr 2008 auf dem Flohmarkt erstandene DVD-Box sieht dagegen inzwischen ziemlich jämmerlich aus.

Neu fürs Heimkino: Zurück in die Zukunft - Hier kriegt ihr die 4K-Blu-ray-Box

Vermehrt erscheinen Kult-Filme derzeit mit neuen 4K-Abtastungen. Tatsächlich lohnen sich gerade ältere Filme wie Robert Zemeckis' Zeitreise-Komödie in den geschärften Versionen.

Zurück in die Zukunft in der 4K-Box mit neuen Extras: Hier erhältlich

© Universal Zurück in die Zukunft als 4K-Blu-ray

Darum lohnt sich die Anschaffung: 4K-Fassung gewinnt Vergleich mit alter Blu-ray klar

Das 4K ermöglicht die Darstellung neuer Details, Hintergründe werden schärfer. Der körnige 80er-Charme geht manchmal flöten, aber gerade bis zum Erbrechen geschaute Kult-Filme können davon profitieren. Ich will meinen Rewatch von Apokolaypse Now auf einem OLED-Fernseher in 4K sicher nicht missen. Der hat mich unerwartet weggeblasen.

4KFilme.de beschreibt den Effekt in Zurück in die Zukunft in einem Testbericht genauer:

Von allen drei Filmen wurde das analoge Filmmaterial für die 35th Anniversary 4K-UHD-Blu-ray-Edition komplett neu gescannt und bearbeitet. Im Anschluss daran masterte man die nativen 4K-Scheiben mit allen HDR-Formaten.

Das ergibt einen "filmischeren Look" im Vergleich zur Remastered Blu-ray. "Die Körnung wirkt noch authentischer und feiner. Kein Vergleich mehr mit der alten Blu-ray – wirklich gar kein Vergleich."

Starke Extras: Entdeckt die irre Geschichte von Zurück in die Zukunft

Die neue 4K-Blu-ray-Fassung von Back to the Future ist nicht nur wegen der brillanten Bildqualität die Anschaffung wert. Die Box enthält eine Bonus-Scheibe mit exklusiven Extras. Mich locken vor allem diese Punkte, die Blu-ray-Disc.de aufführt:

Eine andere Zukunft: Wiederentdeckte Casting-Tapes

Zurück in die Zukunft wie es hätte sein können – mit seltenem Casting-Material

Die Entstehungsgeschichte der Sci-Fi-Trilogie ist bekanntermaßen wild und chaotisch. Zusätzlich zur 4K-Blu-ray erhaltet ihr sämtliche Filme nochmal als Standard-Blu-ray.

Alternativen zur 4K-Box: Teurer mit Weste oder günstiger als Standard-Blu-ray

Die teuerste Zurück in die Zukunft-Box

Erst im letzten Dezember erschien dieses Schmuckstück für Sammler*innen und Fans. Die Zurück in die Zukunft-Box im Almanach-Look inklusive Daunenweste (Größen von M bis XL) kostet aber auch was:

Die günstige Standard-Blu-ray-Trilogie von Zurück in die Zukunft

Es gibt also ausreichend Alternativen, um nochmal in die Abenteuer von Doc und Marty einzutauchen.

