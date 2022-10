Sci-Fi-Meisterwerk Matrix bekommt überraschend neue Version und das erste Bild macht richtig Lust auf mehr

Dank Danny Boyle könnten Matrix-Fans nach der Resurrections-Enttäuschung wieder Mut schöpfen. Er will den Erstling der Sci-Fi-Reihe als opulentes Tanzstück inszenieren.

Der erste Matrix-Film ist für Milliarden Fans ein Sci-Fi-Meisterwerk, der zuletzt erschienene Matrix Resurrections floppte dagegen an den Kinokassen. Jetzt wird Regie-Legende Danny Boyle (Slumdog Millionär) der Reihe eine neue Perspektive auf den Erstling hinzufügen. Er inszeniert Teil 1 als Theaterstück. Und das erste Bild zeigt, wie gut das überraschende Projekt funktionieren könnte.

Sci-Fi-Kracher Matrix als Theaterstück: Die Bullet-Time wird zur Tanz-Performance

Laut BBC eröffnet Boyle mit dem Stück unter dem Titel Free Your Mind die Kunststätte Factory International in Manchester. Professionelle Tänzer und hunderte von lokalen Teilnehmern sollen mithilfe spektakulärer Effekte die ikonischsten Szenen des Films auf die Bühne bringen, zitiert der Bericht ein offizielles Statement. Keanu Reeves wird aber nicht dabei sein.

© Jeremy Coysten Die Bullet Time als Performance

Ein erstes Bild zeigt, wie das funktionieren könnte. Mehrere Tänzer stehen dabei etwa für einen Körper, der in der berühmten Bullet Time pfeilschnell den Kugeln seiner Gegner ausweichen muss. Die visuellen Effekte des Films werden so zu einer komplexen Choreografie, die Theaterfreunden gefallen könnte. Die Adaption ist mit Boyle in guten Händen, der als Fan den ersten Matrix-Blockbuster als "außergewöhnlich prophetischen Film" preist.

Nächste Sci-Fi-Trilogie mit Keanu Reeves: Produzent killt Hoffnung auf Matrix 5

Ohne Keanu Reeves: Wann kommt Danny Boyles neue Matrix-Version auf die Bühne?

Danny Boyles Matrix-Theaterstück Free Your Mind soll im Herbst 2023 in Manchester aufgeführt werden. Tickets für die Veranstaltungen sind ab dem 6. Oktober 2022 auf der Webseite von Factory International verfügbar.

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Matrix als Theaterstück sehen?