Die nächste große Sci-Fi-Trilogie mit Keanu Reeves: Produzent killt Hoffnung auf Matrix 5

Neo ist auferstanden in Matrix Resurrections, doch ist nach Teil 4 eine neue Sci-Fi-Trilogie mit Keanu Reeves drin? Kurz gesagt: Macht euch keine Hoffnung auf Matrix 5.

Nach 18 Jahren Pause setzt Matrix Resurrections die Geschichte von Neo, Trinity und Morpheus im Kino fort. Das Sequel von Lana Wachowski spaltet die Fans. Für manche ist der Science-Fiction-Film zu meta, für andere eine bewegende Auseinandersetzung mit dem aktuellen Franchise-Kino. Und wo wir schon beim Franchising sind, gibt es eine Frage, die sich automatisch stellt: Wie stehen die Chancen für Matrix 5?



Kommen Matrix 5 und 6? Das sagt ein Produzent über eine neue Sci-Fi-Trilogie

Das Ende von Matrix Resurrections ist zwar ein schöner Abschluss für Neo (Keanu Reeves) und Trinity (Carrie-Anne Moss), schließt eine Weiterführung aber nicht aus. James McTeigue, seines Zeichens Produzent von Matrix 4 und langjähriger Wegbegleiter der Wachowskis, kam im Interview mit Collider auf die Frage eines Nachfolgers zu sprechen und gab eine eindeutige Antwort auf die Frage nach Matrix 5:



Also für uns, denke ich, gibt es zu diesem Zeitpunkt nur den Film, den du gesehen hast. Wir haben kein Prequel im Kopf. Wir haben kein Sequel im Kopf. Wir haben keine weitere Trilogie [in Planung].

Kurz danach verweist McTeigue jedoch auf die Möglichkeiten, die der große Zeitsprung zwischen Matrix Revolutions und Resurrections ermöglicht:

[...] Was passierte in den 60 Jahren, bevor sie Neo wieder [aus der Matrix] herausgeholt haben, oder Thomas Anderson als Neo [zurückgeholt haben]? Wenn Neo und Trinity am Ende da sind und mit dem Analysten reden, was meinen sie damit, wenn sie Dinge ändern wollen? Ich denke also, es gibt da [Geschichten], aber das ist gerade nicht unser Interessenfeld.

James McTeigue ist nicht das einzige Mitglied des Matrix-Teams, das sich skeptisch gegenüber einer neuen Science-Fiction-Trilogie zeigt. Bei Empire wurde Hauptdarsteller Keanu Reeves gefragt und antwortete:

Ich glaube nicht. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, [...] würde ich sagen, dass Lana keinen weiteren Matrix-Film machen würde.

Matrix 5 ohne Lana Wachowski – wie stehen die Chancen?

Matrix 4 verweist offen darauf, dass das Studio Warner Bros. das Sequel auch ohne die Schöpfer:innen Lilly und Lana Wachowski produziert hätte, was McTeigue im selben Interview übrigens bestätigt.

Wenn also Lana Wachowski, die in dem Film den Tod ihrer Eltern verarbeitet, nicht mehr für die Fortsetzung bereitstünde, würde Warner Matrix 5 und 6 drehen?

Eine definitive Antwort auf diese Frage gibt es momentan natürlich nicht. Einmal unabhängig davon, ob wir das überhaupt sehen wollen, gibt es genug Stoff zur Spekulation. Matrix Resurrections ist an den Kinokassen bislang eine Enttäuschung, selbst wenn man den Einfluss der COVID-19-Pandemie bedenkt. Bisher hat der Film in den USA nicht einmal 26 Millionen Dollar eingenommen, also die Hälfte des Einspiels von beispielsweise Sing - Die Show deines Lebens im selben Zeitraum.

Darüber hinaus sind die Streaming-Zahlen des Films nicht überragend. In den USA wurde Resurrections parallel zum Kinostart bei HBO Max veröffentlicht, kam laut Deadline in den ersten 5 Tagen aber auf rund 20% weniger Zuschauende als Godzilla vs. Kong, HBOs Rekordhalter. Das spricht gegen die Produktion von Matrix 5 und 6.

Möglich sind Serien und Spin-offs aus dem Matrix-Universum

Vorstellbar sind allerdings günstiger produzierte Spin-offs oder ähnliches. HBO Max befindet sich mitten in einer Content-Offensive, um an die Konkurrenten Netflix und Disney+ anzuschließen. Deswegen werden zum Beispiel mehrere Spin-off-Serien und exklusive Streaming-Filme aus dem DC-Universum produziert. Mit der aus Studiosicht wertvollen Marke Matrix könnte man ähnlich verfahren.

Es wäre, wie erwähnt, nicht das erste Mal, dass Warner ein Matrix-Projekt ohne die Wachowskis in Betracht zieht. Drehbuchautor Zak Penn erklärte 2019 in einem Tweet, dass er zeitgleich mit den Planungen für Resurrections an einem Projekt arbeitete, das vor den Geschehnissen in Matrix angesiedelt gewesen wäre.

Eine erneute Auferstehung der Matrix ist also nicht ausgeschlossen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

