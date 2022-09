Nach einer Reihe actiongeladener Science-Fiction-Filme bringt Regisseur Neill Blomkamp als Nächstes das erfolgreiche Videospiel Gran Turismo auf die große Leinwand.

Jahrelang wurde von einer Gran Turismo-Verfilmung gesprochen. Jetzt nimmt das Projekt endlich Fahrt auf. Neill Blomkamp stemmt die aufwendige Videospieladaption. Mit dem ausgezeichneten Sci-Fi-Drama District 9 gelang dem südafrikanischen Regisseur 2009 der Durchbruch. Danach folgen Filme wie Elysium und Chappie.

Für seinen ersten Hollywood-Blockbuster seit sieben Jahren lässt Blomkampf das Science-Fiction-Genre hinter sich und wendet sich einem völlig anderen Thema zu: Autorennen. Gran Turismo wird von Sony als großer Action-Kracher für den Kinosommer 2023 in Stellung gebracht. Der Cast wartet mit spannenden Namen auf.

Nach Sci-Fi-Action kommen Autorennen: Das ist der Cast von Neill Blomkamps Gran Turismo-Film

Nachdem sich kürzlich Stranger Things-Star David Harbour und der aus der Science-Fiction-Serie See bekannte Archie Madekwe dem Cast angeschlossen haben, stehen nun zwei weitere Namen fest: Orlando Bloom (Herr der Ringe, Fluch der Karibik) und Netflix-Star Darren Barnet (Love Hard, Noch nie in meinem Leben ...) gehören ebenfalls zur Besetzung des Film, wie der Hollywood Reporter berichtet.

© Sony Gran Turismo 7

Im Gegensatz zu vielen anderen Blockbustern, bei denen Figuren und Handlung geheim gehalten werden, ist bei Gran Turismo bereits bekannt, welche Rollen die Schauspielenden übernehmen.

Archie Madekwe spielt einen Jugendlichen, der als jüngstes Mitglied der GT Academy in ein adrenalingeladenes Abenteuer hineinstolpert.

spielt einen Jugendlichen, der als jüngstes Mitglied der GT Academy in ein adrenalingeladenes Abenteuer hineinstolpert. David Harbour übernimmt die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers, der sein Wissen und Können an Madekwes Figur weitergibt.

übernimmt die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers, der sein Wissen und Können an Madekwes Figur weitergibt. Orlando Bloom tritt als machthungriger und gieriger Marketingleiter in Erscheinung und ist somit der Bösewicht des Films.

tritt als machthungriger und gieriger Marketingleiter in Erscheinung und ist somit der Bösewicht des Films. Darren Barnet verkörpert einen der besten Rennfahrer in der GT Academy und zeigt sich gar nicht erfreut von der Ankunft des jungen Kollegen bzw. Konkurrenten.

Das Gran Turismo-Drehbuch stammt von Jason Hall (American Sniper) und Zach Baylin (King Richard). Die Dreharbeiten starteten diese Woche in Ungarn, wo in den vergangenen Jahren einige Hollywood-Blockbuster gedreht wurden. Wenn alles nach Plan läuft, startet der Gran Turismo am 10. August 2023 in den deutschen Kino.

