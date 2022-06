Sci-Fi-Reihe geht weiter: Die Tribute von Panem besetzt wichtige Figur aus dem Original neu

Die Vorgeschichte zur Sci-Fi-Reihe Die Tribute von Panem soll ins Kino kommen. Eine bedeutende Figur der Original-Reihe hat jetzt eine neue Schauspielerin.

Sci-Fi-Fans können sich freuen. Die gefeierte Die Tribute von Panem-Reihe soll bald mit dem Prequel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes fortgesetzt werden. Jetzt wurde eine bedeutende Figur des Franchises für den kommenden Film neu besetzt. Hunter Schafer (Euphoria) soll Tigris spielen.

Euphoria-Star Hunter Schafer steigt bei Die Tribute von Panem-Vorgeschichte ein

Das berichtet unter anderem Variety . Die Figur Tigris kommt in Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 vor und wird dort von Eugenie Bondurant gespielt. Sie ist die Cousine des späteren Tyrannen Coriolanus Snow (im Prequel: Tom Blyth), zeigt den Tributen gegenüber aber stets eine Menge Mitgefühl und tritt schließlich den Rebellen bei.

© HBO/Studiocanal Hunter Schafer in Euphoria und Tigris (Eugenie Bondurant) in der Die Tribute von Panem-Reihe

Im kommenden Prequel ist Tigris ihrem Cousin allerdings noch viel näher und steht ihm als Ratgeberin zur Seite. Die warmherzige, aber verletzliche Tigris dürfte Schafer mit Bravour spielen. Für ihre Rolle als Jules erntete sie begeisterten Beifall.

5 neue Rollen im Sci-Fi-Prequel zur Die Tribute von Panem-Reihe sind jetzt besetzt

Wann kommt das Sci-Fi-Prequel der Die Tribute von Panem-Reihe ins Kino?

Bis sie sich allerdings auf der Leinwand um die Tribute kümmern kann, wird noch etwas Zeit vergehen. The Hunger Games. The Ballad of Songbirds and Snakes soll am 17. November 2023 in die Kinos kommen. Regie führt wie bei allen vorangegangenen Filmen Francis Lawrence.

