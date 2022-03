Sci-Fi-Reihe kehrt zurück: Erste 20 Minuten von Avatar 2 haben Star schon jetzt zu Tränen gerührt

Avatar 2 soll noch dieses Jahr erscheinen. Ein Star aus dem Sci-Fi-Cast konnte sich bereits 20 Minuten des Films ansehen und die Tränen nicht zurückhalten.

Sci-Fi-Fans warten gespannt auf Avatar 2. Auch wenn die Fortsetzungen des Mega-Blockbusters Avatar - Aufbruch nach Pandora mittlerweile alle klingen wie Fast & Furious mit Na'vis , zeichnet sich eines der größten Kino-Highlights 2022 ab. Dem kann Darstellerin Zoe Saldana nur beipflichten: Als sie nur ein Bruchstück des Films des Films zu sehen bekam, brach sie bereits in Tränen aus.

Avatar 2-Star Zoe Saldana rührte der Sci-Fi-Kracher zu Tränen

Das verriet sie letzte Woche im Interview mit dem Journalisten Kevin McCarthy :

Ich konnte mir Ende letzten Jahres 20 Minuten [von Avatar 2] ansehen und war sprachlos, zu Tränen gerührt. Und was niemand über [Regisseur James Cameron] weiß: Er ist auch eine große Heulsuse. Die Story ist packend. Aber definitiv ganz anders als Avatar 1, ihr müsst euch also darauf vorbereiten.

Dass bei so einem kleinen Teil des Films Star und Regisseur offenbar schon um die Wette weinten, lässt auf Großes hoffen. Die von Saldana angesprochenen Unterschiede sind tatsächlich zahlreich. So sollen etwa große Teile von Avatar 2 unter Wasser spielen. Die Fans dürfte das nicht abschrecken: Abenteuer ist Abenteuer, Sauerstoff hin oder her.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher Avatar 2 mit Zoe Saldana ins Kino?

Und allzu lange warten muss die Community auch nicht mehr: Am 14. Dezember 2022 soll Avatar 2 in den deutschen Kinos erscheinen. Auch die anderen Teile haben bereits Startdaten: Avatar 3 wird am 28.Dezember 2024 veröffentlicht, Avatar 4 und 5 erscheinen jeweils Ende 2026 und 2028.

