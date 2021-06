Avatar 2 bis 5: Atemberaubendes Bild entführt an Ort, der in Teil 1 komplett fehlte

Um James Camerons Avatar 2 bis 5 ist es zuletzt ruhig geworden. Doch nun zeigt ein neues Concept-Art-Bild, was für atemberaubende Bilderwelten uns in den Sci-Fi-Sequels erwarten könnten.

Avatar 2 und dessen drei Fortsetzungen sollen alles toppen, was wir im ersten Teil der Sci-Fi-Reihe von James Cameron in Sachen Effekten (und vielleicht auch Story) gesehen haben. Dafür sorgen unter anderem die neuen Landschaften auf dem Planeten Pandora, welche die Fortsetzungen erkunden werden. Wie diese aussehen, deutet ein neues Concept-Art-Bild an, das Instagram-Power-User und Avatar-Produzent Jon Landau kürzlich geteilt hat.

Produzent Jon Landau teilt atemberaubende Concept-Art für Avatar 2 und Co.

Den Anlass bildete passenderweise der gestrige Tag des Meeres, wie Landau schreibt:

Hier ist zur Feier des Welttags des Meeres ein Stück Concept-Art aus den Avatar-Sequels. Ich freue mich darauf, die Ozeane von Pandora mit der Welt zu teilen.

Die Ozeane haben wir in Avatar - Aufbruch nach Pandora noch nicht gesehen. in den Sequels hingegen spielt die Unterwasserwelt eine große Rolle. Stars wie Sigourney Weaver und Kate Winslet mussten deshalb im Vorfeld der Dreharbeiten für die Arbeit in riesigen Wassertanks trainieren.

Die Fotos von den Dreharbeiten wirken eher unbequem als atemberaubend, die Concept Art hingegen gibt einen Eindruck davon, was aus Wassertanks, Motion Capture-Anzügen und Blue Screens im Endeffekt gezaubert wird. Und das sieht ziemlich atemberaubend aus.

Wie es oberhalb der Meeresoberfläche aussieht, zeigte ein anderes Bild aus den Vorbereitungen für Avatar 2 und Co.

Welche Rolle spielen die Ozeane in der Handlung von Avatar 2?

Im ersten Film der Sci-Fi-Reihe lernten wir den Klan der Omaticaya kennen, die sich in den bewaldeten Bergen und Tälern von Pandora aufhalten. Avatar 2 spielt nun 13 Jahre nach diesen Ereignissen. Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) haben eine gemeinsame Familie, doch werden sie gezwungen, aus ihrem trauten Heim zu fliehen. Allem Anschein nach treffen sie dabei auf den Klan der Metkayina, die eine ähnlich enge Verbindung zur Natur haben wie Neytiris Volk.

Dieser Klan lebt wassernah. Seine Mitglieder fliegen zwar nicht über die Bergkuppen, wie die Omaticaya. Dafür reiten sie mit den sogenannten Ilus durch die Meere, 7 Meter langen Wasserdrachen. So einen Ilu samt Na'vi auf dem Rücken scheint auch die Concept Art zu zeigen.

In den Avatar-Sequels von James Cameron werden wir davon wohl eine ganze Reihe sehen, da sie sich größtenteils auf und in den Meeren von Pandora abspielen sollen. In diesem Artikel lest ihr Details zur Handlung von Avatar 2 und mehr.

Wann kommen Avatar 2 und die Sequels im Kino?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos.

Avatar 3: kommt am 18. Dezember 2024.



Avatar 4: kommt am 16. Dezember 2026.



16. Dezember 2026. Avatar 5: kommt am 20. Dezember 2028.

Freut ihr euch auf Avatar 2 und Co.? Und was sollten sie Sequels anders machen als die Vorgänger?