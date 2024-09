Sci-Fi-Sensation wird immer wahrscheinlicher: Wichtiges Hindernis für Planet der Affen 5 & 6 wurde überwunden

Planet der Affen: New Kingdom hat im Sommer die Science-Fiction-Reihe neu belebt. Nun nähert sich der Traum einer neuen Trilogie weiter der Realität.

Der Blockbuster-Sommer stand im Zeichen von Deadpool & Wolverine, da vergisst man schnell, dass nebenbei eine der beliebtesten Science-Fiction-Reihen zurück auf die Leinwand kehrte. Gemeint ist Planet der Affen: New Kingdom, der im Mai nach sieben Jahren Pause die haarige Zukunftsvision fortsetzte. Schon damals sprach Regisseur Wes Ball (Maze Runner) über seinen Traum, eine neue Affen-Trilogie zu starten. Einem neuen Bericht zufolge steht dem (fast) nichts mehr im Weg.

Die neue Planet der Affen-Trilogie wird immer wahrscheinlicher

Die Zukunft von Planet der Affen war, wie bei so gut wie jedem anderen Blockbuster auch, abhängig vom Einspielergebnis des neuen Films. Planet der Affen: New Kingdom sammelte weltweit rund 397 Millionen Dollar ein, das schwächste Einspiel seit Tim Burtons Planet der Affen aus dem Jahr 2001 – und das ohne Inflationsbereinigung. Ein überwältigender Erfolg sieht anders aus. Trotzdem wird die Wiederbelebung der Planet der Affen-Reihe bei Disney als Erfolg verbucht. Das geht aus einem Bericht des Hollywood Reporters über den Blockbuster-Sommer hervor. Darin heißt es:

Disney-Insider freuen sich besonders über Titel wie Apes und [Alien: Romulus], da diese von 20th Century Fox stammten und die Wiederbelebung älterer Marken mit einem weniger großen Publikum schwieriger zu bewerkstelligen war als beispielsweise Deadpool.

Damit wurde ein wichtiges Hindernis überwunden:

[Kingdom] war ein entscheidender Test für die Post-Disney-Fusion, und er ist bestanden; der Film spielte weltweit fast 400 Millionen Dollar ein, genug, um den Traum des Filmemachers Wes Ball von einer neuen Trilogie zu erfüllen.

Hierbei handelt es sich nicht um eine offizielle Bestätigung einer neuen Affen-Trilogie. Dass der Hollywood Reporter im Bericht auf Insider-Quellen bei Disney verweist, stärkt aber die Aussage, dass das Einspiel von A New Kingdom für den Konzern zufriedenstellend ist.

Warum steigen die Chancen für Planet der Affen 5 und 6, obwohl der neue Film weniger Erfolg hatte?

Das weltweite Einspielergebnis von A New Kingdom liegt zwar unter den Zahlen der vorangegangenen Trilogie Prevolution (2011), Revolution (2014) und Survival (2017), die mit Andy Serkis als Affe Caesar auftrumpfte. Positiv stimmt aber das Einspielergebnis in den USA. Das Startwochenende von "Kingdom" in Nordamerika kann mit der letzten Trilogie mithalten und das Gesamteinspiel im heimischen Markt – wo Studios am meisten mitverdienen – liegt über dem des letzten Trilogie-Finales Survival. Gleichzeitig hielt sich das Budget von Wes Ball und seinem Team im Rahmen.

Lest in diesem Artikel mehr darüber, wie es in Planet der Affen 5 und 6 weitergehen könnte.

Bis zu Teil 2 und 3 der neuen Trilogie kann es noch eine Weile dauern

Noch wurden die neuen Filme nicht offiziell bekanntgegeben. Sollte das geschehen, werden die Kinostarts von Planet der Affen 5 und 6 unter anderem davon abhängig sein, ob Wes Ball der Reihe als Regisseur erhalten bleibt. Ball hat nämlich zwei andere große Projekte auf seiner To-do-Liste. Er soll The Legend of Zelda verfilmen und wird mit einer zweiten Videospielverfilmung in Verbindung gebracht, der Adaption von Ruiner.

Darum geht's im Auftakt der neuen Affen-Trilogie

A New Kingdom spielt mehrere Generationen nach Caesar. In dieser Zeit erhebt sich ein neuer Affen-Tyrann, der sein Imperium errichten und sich als König über alle stellen will. Er versklavt andere Gruppen, um sie zu seinen Dienern zu machen. Ein junger Primat, der die Entführung seines Clans miterlebt, begibt sich auf eine gefährliche Reise. Auf der Suche nach Freiheit muss er seine bisherigen Vorstellungen von der Vergangenheit des Planeten hinterfragen. Er ahnt noch nicht, dass seine Entscheidungen das Schicksal von Affen und Menschen gleichermaßen beeinflussen werden. Auf seiner Mission wird auch eine Menschenfrau zur zentralen Figur, die jedoch ihre eigenen Pläne verfolgt.