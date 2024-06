Sci-Fi-Serie auf Netflix stand vor dem Aus: Nach der Rettung in letzter Sekunde gibt es jetzt den Trailer zum großen Finale

Der US-Sender AMC hat Snowpiercer vor der Absetzung gerettet. Jetzt könnt ihr den Teaser-Trailer zum Finale der hierzulande auf Netflix verfügbaren Sci-Fi-Serie schauen.

Seitdem die bisherigen 3 Staffeln von Snowpiercer in Deutschland bei Netflix verfügbar sind, erfreut sich die Science-Fiction-Serie auch hierzulande großer Beliebtheit. 2023 kam für Fans dann die Schockmeldung, dass die bereits abgedrehte 4. Staffel nicht mehr von TNT/Warner Bros. Discovery ausgestrahlt werden soll. AMC sprang dann als neuer Sender ein und rettete Snowpiercer.

Bevor das Finale in den USA ausgestrahlt und bei uns dann wieder auf Netflix veröffentlicht wird, könnt ihr jetzt die erste Vorschau zum Abschluss der Sci-Fi-Serie schauen.

Hier ist der erste Teaser-Trailer zur finalen Snowpiercer-Staffel:

Snowpiercer - S04 Teaser Trailer (English) HD

Darum geht es in der 4. Staffel Snowpiercer

Zu Beginn der neuen Folgen sind neun Monate vergangen, seitdem sich die Wege der Züge Snowpiercer und Big Alice getrennt haben. Till (Mickey Sumner) und Ben (Iddo Goldberg) treffen auf unvorhergesehene Feind:innen, als Melanie (Jennifer Connelly) sie auf eine Aufklärungsmission schickt. Währenddesen sehen sich die New Eden-Bewohner:innen neuen Herausforderungen und unbekannten Gegner:innen ausgesetzt.

Wann kommt die finale Snowpiercer-Staffel zu Netflix?

In den USA wird Staffel 4 der Science-Fiction-Serie ab dem 21. Juli 2024 auf AMC sowie AMC+ ihre Premiere feiern. Einen Termin für die Netflix-Veröffentlichung hierzulande gibt es noch nicht. Bei dem Streaming-Dienst könnt ihr die bisherigen drei Staffeln im Abo schauen.

