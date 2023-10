Absoluter Albtraum: Riesige Sci-Fi-Serie bei Netflix steht vor dem Aus, obwohl die letzte Staffel fertig ist

Die beliebte Sci-Fi-Serie Snowpiercer kriegt eine 4. Staffel, die letzte Episoden sind abgedreht. Dann verschwindet die gesamte Serie von ihrer Streaming-Plattform. Und das Serienfinale? Wird womöglich nie gezeigt.

Stellt euch vor, eure Lieblingsserie kriegt nach 3 Jahren Laufzeit noch eine letzte Staffel, die die Geschichte abschließt. Stars kehren zurück, es gibt erste Berichte über neue Castings und einen Drehstart. Die Produktion beginnt, die letzten Folgen werden fertiggestellt. Plötzlich verkauft das Studio die Serie samt fertiger Staffel an eine andere Produktionsfirma. Und dann passiert 10 Monate lang nichts mehr.

Das ist die aktuelle Situation von Snowpiercer. Die Sci-Fi-Serie steckt scheinbar im ewigen Eis fest. In der Neuauflage der dystopischen Graphic Novel spielten Stars wie Jennifer Connelly und Sean Bean mit. Sie lief in Deutschland bei Netflix, drei Staffeln erschienen. Eine treue Fan-Gemeinde wartet auch hier sehnsüchtig auf Staffel 4, denn das Staffel 3-Finale ist eineinhalb Jahre her.

Doch die Zweifel, dass die fertig gedrehte 4. Staffel von Snowpiercer jemals erscheint, wachsen. Was ist passiert?

Snowpiercer Staffel 4 wurde nicht veröffentlicht – aus Spargründen

TNT/Netflix Snowpiercer

Die weltweite Ausstrahlung von Snowpiercer war schon immer etwas unübersichtlich: In den USA liefen die Folgen bei TNT, einem Sub-Network von Warner Bros. Discovery. International – auch in Deutschland – vertrieb ITV die Serie. Netflix veröffentlichte sie.

Im Januar 2023 wird dann bekannt : Warner Bros. Discovery steigt bei Snowpiercer aus und stößt die komplette Serie ab. Die finale Staffel wird nicht bei TNT zu sehen sein. Season 4 war damals so gut wie fertig, hatte aber keinen Heimat-Bahnhof mehr. Auch Staffel 1 bis 3 verschwinden in den USA von ihrer Streaming-Plattform.

Wieso strahlt Warner eine fertig gedreht Staffel nicht einfach aus? Der Grund sind sogenannte Tax-Write-Offs, Steuerabschreibungen. Einfach erklärt: Es ist günstiger für die Unternehmen, fertige Serien und Filme gar nicht zu zeigen als sie auf ihre Streaming-Plattformen zu laden. Filme wie Batgirl bleiben deshalb im Giftschrank. Warner ist nicht das einzige Unternehmen, das so vorgeht. Die Maßnahmen sind beliebt, weil sie schnell und unkompliziert Kosten einsparen. Fans, Crew und Darsteller:innen können sich davon natürlich nichts kaufen.

Zurück zu Snowiercer, denn es gibt Hoffnung: Die Firma Tomorrow Studios übernimmt die Serie. Sie plant sogar ein Sequel und ein Prequel innerhalb des Franchise. Zunächst will Tomorrow Studios einen Abnehmer für Staffel 4 und die alten Seasons finden. Aber das ist gar nicht so einfach.

Wird Snowpiercer Staffel 4 jemals erscheinen?

Wir springen vom Januar in den September 2023: Tomorrow Studios sucht noch immer nach einem Streaming-Dienst, sagte Produzent Marty Adelstein im Interview mit Deadline : "Wir haben Staffel 4 im Kasten. Wir sprechen mit einer Reihe von Interessenten über den Kauf der ersten drei Staffeln und auch Staffel 4."



TNT/Netflix Snowpiercer

Zwischen Januar und September 2023 hat sich demnach nichts getan. Das wirft Fragen auf, auch an Netflix. Zur Erinnerung: Weltweit lief Snowpiercer ohnehin nie bei TNT.



Wieso übernimmt der Streaming-Dienst, der die Serie weltweit zeigt, nicht auch die Ausstrahlung in den USA?

Waren mit dem Verkauf von Snowpiercer sämtliche Abnahme-Deals und Rechteverfügungen hinfällig?

Und war Netflix womöglich froh darüber, weil Snowpiercer nicht mehr genug Abonnent:innen anlockt? (Das wichtigste Kriterium für den Netflix-Erfolg ist, wie viele neue Abos durch einen veröffentlichten Titel abgeschlossen werden.)

Wird die Übernahme von irgendeinem Vertragsdetail blockiert?

Oder hat einfach niemand Interesse an Snowpiercer?

Währenddessen versteigert der offizielle X-Account von Snowpiercer ein paar Original-Requisiten an Fans – die aber in den Kommentaren nur nach Staffel 4 schreien.

Sicher scheint nach aktuellem Wissensstand: Solange Tomorrow Studios keinen neuen Käufer findet, wird auch in Deutschland die 4. Staffel Snowpiercer nicht laufen. Doch wir haben inzwischen Ende Oktober. Seit dem letzten Update sind weitere eineinhalb Monate vergangen. Wie lange wird Tomorrow Studios versuchen, eine Serie zu verkaufen, die offenbar kein Streaming-Dienst haben will?

Es ist vielleicht etwas naiv: Aber was ist das eigentlich für eine komische Zeit, in der der Besitz von Serien mit Millionen Fans keinen Gewinn, sondern eine Belastung für Streaming-Dienste und Sender darstellt?

Ihr müsst übrigens nicht nachschauen: In Deutschland streamt Snowpiercer Staffel 1 bis 3 noch bei Netflix, keine Sorge.