Gefeiertes Sci-Fi-Abenteuer im Stream: Diese Bilder dürft ihr nicht verpassen

Dieser Sci-Fi-Film ist nicht nur ein wahrer Augenschmaus, sondern auch erzählerisch ein Highlight. Sowohl Kritiken als auch Publikum lieben den berührenden Animationshit.

Der Animationsfilm Der wilde Roboter von 2024 liefert nicht nur atemberaubende Bilder, sondern auch eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft. Heute läuft der Science-Fiction-Film erstmals im Fernsehen.

Sat.1 zeigte den Familienfilm am 24. Oktober, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung lief am Sonntag um 16:50 Uhr. Außerdem gibt es Der wilde Roboter auch im Stream.

Berührend und fesselnd: Sci-Fi-Abenteuer Der wilde Roboter

Der Animationsfilm von Dreamworks basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Bestseller von Peter Brown und erzählt die Geschichte der Roboterfrau Rozzum 7134, kurz Roz. Nach einem Schiffbruch findet sie sich auf einer einsamen Insel wieder. Die für sie lebensfeindliche Umgebung stellt Roz vor große Herausforderungen.

Ursprünglich wurde sie dafür entwickelt, ihren Besitzer:innen Arbeit abzunehmen und Bedürfnisse zu erfüllen. Daher will sie so schnell wie möglich das Hauptquartier ihrer Firma alarmieren. Doch dann taucht das hilflose Gänseküken Brightbill auf, und Roz wird zur Ziehmutter. Für die für Menschen geschaffene Roboterfrau keine leichte Aufgabe.

Bereits 2022 lieferte Dreamworks mit Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch ein Abenteuer ab, das Fans und Kritiker:innen begeisterte. Der wilde Roboter steht dem Animations-Hit in nichts nach und kann bei Rotten Tomatoes sogar noch an Prozentpunkten zulegen. Der Publikumsscore liegt derzeit bei 98 Prozent, die Kritiker:innen vergeben 97 Prozent. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Eine einfache Geschichte, die mit großer Raffinesse erzählt wird: Der wilde Roboter ist ein zauberhaftes Filmerlebnis, das die Augen zum Leuchten bringt und das Herz bis zum Rand erfüllt.

Auch die Moviepilot-Community feiert den mutigen Roboter mit seiner tierischen Gemeinschaft. 820 User:innen vergeben im Durchschnitt eine Bewertung von sehenswerten 7,6 von 10 Punkten. Nach der Community-Bewertung landet er auch auf Platz 4 der besten Filme 2024.

Die nahbaren Figuren sorgen auch für viele lustige Momente und die beeindruckende Bildsprache fesselt von Anfang bis Ende. Das findet auch Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh, die in ihrem ausführlichen Meinungsartikel schreibt:

Man kann sich gar nicht sattsehen an einem von Schmetterlingen umschwirrten Roboter oder seiner harten Linse, die die weichen Momente eines Sonnenuntergangs am Strand einfängt.

Obwohl der Film kindgerecht über das Leben in der Natur, das Fressen und Gefressenwerden erzählt, kommt auch das erwachsene Publikum voll auf seine Kosten. Trotz kleiner Schwächen am Ende ist das Fazit klar:

Der wilde Roboter ist nicht nur ein visueller Genuss, sondern auch erzählerisch ein Sci-Fi-Wunder.

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Der wilde Roboter soll Fortsetzung bekommen

Wem Der wilde Roboter gefallen hat, kann sich schon bald auf ein neues Abenteuer freuen. Denn der Sci-Fi-Hit soll fortgesetzt werden und den zweiten Teil der Romantrilogie von Peter Brown erzählen. Darin versuchen Roz und Brightbill von der Hilltop Farm zu fliehen. Einen Start gibt es noch nicht, doch vor Ende 2027 ist nicht mit Der wilde Roboter 2 zu rechnen.