Sci-Fi-Thriller mit Bruce Willis läuft heute im TV: Bei der erschreckenden Idee hofft man einfach, dass sie niemals wahr wird

Vor 14 Jahren war Bruce Willis in einem Science-Fiction-Film mit einer unheimlichen Zukunftsvision zu sehen. Heute Abend könnt ihr euch den Thriller im Fernsehen anschauen.

Bruce Willis und Science-Fiction? Da gehen die Gedanken vermutlich zuerst in Richtung Das fünfte Element und 12 Monkeys, die in den 1990er Jahren ins Kino kamen. Etwas in Vergessenheit geraten ist dagegen der Sci-Fi-Thriller Surrogates – Mein zweites Ich aus dem Jahr 2009. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.



In dem Sci-Fi-Thriller Surrogates – Mein zweites Ich kommt Bruce Willis einer großen Verschwörung auf die Spur

Surrogates – Mein zweites Ich wartet mit einer äußerst ungemütlichen Prämisse auf. Wie es der deutsche Zusatztitel bereits verrät, existieren von den Menschen im Jahr 2054 zwei Versionen. Während sich die echten Menschen in ihre Wohnungen zurückgezogen haben, schicken sie künstliche Nachbildungen ihrer selbst auf die Straße.

Die humanoiden Roboter sehen verblüffend echt aus. Sie sollen Sicherheit für alle bringen. Schlussendlich ist genau das Gegenteil der Fall: Als zwei Surrogates ermordet werden, sterben auch ihre Operator. Daraufhin wird FBI-Agent Tom Greer (Bruce Willis) mit den Ermittlungen beauftragt und findet sich in einer Verschwörung wieder.



Hier könnt ihr den Trailer zu Surrogates – Mein zweites Ich schauen:

Surrogates - Mein zweites Ich - Trailer (Deutsch)

Regisseur Jonathan Mostow (Terminator 3) verwandelt Surrogates – Mein zweites Ich in einen spannenden Thriller, bei dem sich Bruce Willis nie sicher sein kann, wem er gerade wirklich gegenübersteht. Ein beängstigendes Gedankenspiel, das sich perfekt für einen Science-Fiction-Film eignet, aber hoffentlich niemals Wirklichkeit wird.

Science-Fiction mit Bruce Willis: Wann läuft Surrogates im TV?

Surrogates – Mein zweites Ich läuft heute Abend, am 16. November 2023, um 22:55 Uhr auf VOX. Die Ausstrahlung geht bis 00:40 Uhr. Die Wiederholung folgt nicht direkt in der Nacht, sondern erst ein paar Tage später, nämlich am Samstag, dem 18. November 2023, um 22:50 Uhr auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

