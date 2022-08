Sci-Fi-Trash heute im TV: 17 Jahre später entstand aus dem selben Kult-Comic ein Meisterwerk mit Herr der Ringe-Star

Auf RTL II läuft heute die erste Judge Dredd-Verfilmung mit Sylvester Stallone. Ziemlicher Trash, doch zur Comic-Vorlage ist 2012 immerhin eine viel bessere Version erschienen.

Mit Judge Dredd wurde 1995 die erste Verfilmung der gleichnamigen Kult-Comicreihe veröffentlicht. Als Hauptdarsteller ist Sylvester Stallone an Bord, der das Sci-Fi-Action-Spektakel mit albernen One-Linern zur Trash-Granate macht.

Auf RTL II könnt ihr den ersten Judge Dredd-Film heute um 20:15 Uhr schauen. Viel mehr lohnt sich aber die Neuverfilmung von 2012.

Der neuere Dredd ist ein brillantes Action-Feuerwerk

Auch in der Dredd-Neuverfilmung von Pete Travis geht es um eine dystopische Zukunft, in der Superpolizisten, sogenannte Judges, als Henker und Richter arbeiten. In der 2012er-Version muss die junge Polizistin Anderson (Olivia Thirlby) mit ihrem Mentor Judge Dredd (The Boys- und Herr der Ringe-Star Karl Urban) ein Hochhaus stürmen, in dem sich eine gefährliche Drogengang verschanzt hat.

Schaut hier noch einen Trailer zur Dredd-Neuauflage:

Dredd - Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zum trashigeren Sylvester Stallone-Film setzt der neue Dredd aber auf überstilisierte Action. Mit Zeitlupen-Sequenzen, die an den Effekt der Droge aus der Handlung erinnern sollen, entstehen unglaublich eindringliche Bilder voller Schönheit und Brutalität.

Der markante Stil des Films hat Dredd an den Kinokassen leider nicht geholfen. Bei einem Budget von 30 bis 45 Millionen Dollar spielte der Action-Kracher nur 41 Millionen Dollar wieder ein und ist damit gefloppt. Der Stallone-Version erging es aber nicht viel besser. Auch der 90er-Dredd ist damals gefloppt und wurde erst danach zum kultigen Trash-Spaß.

Welche Dredd-Version findet ihr besser?