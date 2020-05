Sci-Fi-Wahnsinn Borderlands: Wie in aller Welt kann dieses Spiel zum Film werden?

In Hollywood wird gerade die nächste große Videospielverfilmung auf die Beine gestellt. Unter der Regie von Eli Roth taucht Cate Blanchett in die verrückte Welt von Borderlands ein.

Videospielverfilmungen sind nach wie vor ein kniffliges Thema. Wo Warcraft: The Beginning und Assassin's Creed floppten, konnten Meisterdetektiv Pikachu und Sonic the Hedgehog zuletzt an den Kinokassen punkten. In Hollywood wird derweil die nächste große Live-Action-Adaption eines Videospiels vorbereitet: Borderlands.

Das Videospiel Borderlands stammt aus dem Jahr 2009. Bisher sind zwei Fortsetzungen sowie ein "Pre-Sequel" mit diversen Erweiterungen erschienen. Das neuste Borderlands-Spiel findet ihr auf Amazon *.

Cate Blanchett taucht in die verrückte Borderlands-Welt ein

Lionsgate entwickelt das aufwendige Projekt von Horror-Regisseur Eli Roth. Wie Variety berichtet, steht nun auch die erste Hauptdarstellerin fest: Cate Blanchett. Mit Roth hat sie zuletzt bei dem familienfreundlichen Gruselfilm Das Haus der geheimnisvollen Uhren zusammengearbeitet. Borderlands sieht da eine ganze Spur abgedrehter aus.

Schaut den Trailer zu Boderlands-Videospiel:

Borderlands - Gameplay Trailer (English) HD

Als Cate Blanchett-Fan ist mein Interesse definitiv geweckt, abseits der knalligen Poster fehlt mir bisher aber jeglicher Bezug zu Borderlands. Daher habe ich meinen GamePro -Kollegen und Borderlands-Experten Hannes Rossow (@Treibhausaffekt ) ein paar Fragen gestellt, um nicht nur mir, sondern auch euch einen bessere Überblick über das Spiel zu verschaffen.

Was genau kann ich mir unter Borderlands vorstellen?



Borderlands ist ein sogenannter Loot-Shooter, bzw. RPG-Shooter. Das heißt, man spielt aus der Ego-Perspektive und ballert Reihen an Gegnern nieder, die wiederum neue Waffen fallen lassen. Die neuen Waffen haben dann jeweils einzigartige Werte und man erhält immer bessere Ausrüstung (wie Diablo, falls du das kennst). Das ist im Grunde der Gameplay-Loop. Pro Ableger gibt es vier vorgefertigte Spielcharaktere mit Background-Story und uniquen Skills.

Das Alleinstellungsmerkmal ist ganz klar die Menge der Waffen, die man im Spiel finden kann. Die sind im Aussehen und Effizienz prozedural generiert, im Marketing heißt es dann immer "100 Bazillionen Waffen" oder so ein Blödsinn.

Das Setting ist so eine Art Endzeit/Weltraumkolonie/Ödnis-Ding. Im Mittelpunkt stehen die "Kammerjäger", die auf allerlei Planeten nach Alien-Kammers suchen, um dort wertvolle Artefakte zu suchen. Ist quasi ein Beruf, wie Kopfgeldjäger oder sowas. Der wichtigste Planet ist dabei "Pandora" btw.

© Sony Cate Blanchett in Wer ist Hanna?

Cate Blanchett spielt eine Figur namens Lilith. Wer ist das? Und ist Cate Blanchett eine treffende Besetzung für die Rolle?



Lilith ist eine Kammerjägerin (also ein spielbarer Charakter) im ersten Borderlands und in den nachfolgenden Ablegern die Anführerin des Widerstands, der sich gegen Waffenhersteller-Konzerne zur Wehr setzt, die die Bevölkerung von Planeten unterdrücken. Sie ist eine "Sirene", hat übersinnliche Fähigkeiten und ist eine coole, rationale Figur und quasi geborene Anführerin.

Cate Blanchett passt vom Typ wohl ganz gut, auch wenn die Borderlands-Reihe natürlich im Grunde auch vom Trash-Faktor lebt.

Als Regisseur ist Eli Roth vor allem für seine extrem blutrünstigen, verdorbenen Filme wie Hostel, Cabin Fever und The Green Inferno bekannt - passt das zu Borderlands?

Eli Roth passt ganz gut, denn Borderlands ist blutig und voller überzeichneter Gewalt. Hauptgegnertyp sind die "Psychos", wahnsinnige Banditen, die sich sehr dumm anstellen, aber eben auch brutal sind. Im Gameplay spritzt viel Blut und viele Waffen lassen Gegner auch einfach explodieren. Gore-Humor passt also irgendwie.

© Gearbox Software/2K Games Lilith in Borderlands

Worin siehst du die größte Herausforderung bei einer Borderlands-Verfilmung?



Die größte Herausforderung ist es, den überdrehten, cartoonhaften Stil in Live-Action umzusetzen, glaube ich. Könnte schnell hölzern und lahm wirken. Die Story selbst ist total Banane und easy umsetzbar. Viel beknackte Action.

Fallen dir ein paar Filme und/oder Serien ein, die sich bereits mit Borderlands vergleichen lassen?



Wenn ich Borderlands mit etwas vergleichen müsste, dann mit Mad Max: Fury Road, nur in albern. Die Mad Max-Sachen waren damals eine klare Inspiration und Fahrzeuge spielen eine große Rolle.

---

Jetzt freue ich mich auf Eli Roths Fury Road mit Cate Blanchett als Furiosa und bin gespannt, wie sich das Projekt in Zukunft entwickelt. Wann die Dreharbeiten starten, ist bisher unklar. Aufgrund der Corona-Pandemie könnte sich das noch ein bisschen hinziehen. Auch ein Kinostart wurde von Lionsgate noch nicht bekannt gegeben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch von der Borderlands-Verfilmung mit Cate Blanchett?