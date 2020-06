Sci-Fi-Wunder Tenet erneut verschoben: Wann kommt Nolans Film in die Kinos?

Da ist die nächste Verschiebung: In den USA kommt Tenet 2 Wochen später in die Kinos. Was bedeutet das für den deutschen Start und warum wird der Film immer wieder verlegt?

Christopher Nolans nächster Film wird erneut um 2 Wochen verschoben. In den USA startet Tenet nicht mehr am 31. Juli sondern am 12. August, berichtet Variety . Wie sich die Verschiebung auf den Start in Deutschland auswirkt, ist noch unklar. Hier sollte Tenet am 30. Juli starten. Wir haben bei Warner nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland die Verschiebung mitgeht.

Science-Fiction-Film Tenet: Warum sich der Start immer wieder verschiebt

Warner verlegte den Start zum zweiten Mal, ursprünglich war Mitte Juli vorgesehen für den verrätselten Zeitreise-Blockbuster. Damit teilt Christopher Nolans nächstes Werk das Schicksal von vielen großen Filmen, die eigentlich zum Sommerblockbuster avancieren wollten.

Die Studios verfolgen hier unterschiedliche Strategien. Disney schrieb den Blockbuster-Sommer 2020 schon im Frühling ab und verschob den MCU-Film Black Widow, ein garantierter Hit, in den Herbst - und schafft damit viel Raum zwischen der unkalkulierbaren Corona-Situation und dem Kinostart. Black Widow ist der einzige MCU-Film, der dieses Jahr noch vorgesehen ist. Universal verfuhr mit Fast & Furious 9 noch extremer und verlegte den Kinostart um ein ganzes Jahr.

Warum startet Tenet nicht einfach nur in Deutschland?

Warner hingegen wartet ab, beobachtet die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinbar tagesaktuell, fährt auf Sicht und schätzt daraufhin ein, wann ein Kinostart frühestens wieder möglich wäre. Zudem setzte sich Christopher Nolan selbst für einen zeitnahen Start ein. Tenet ist deshalb gerade der am sehnlichsten erwartete Film des Jahres: Das Herauszögern hält die Erwartung wach, frustriert auf Dauer aber natürlich.

Da Blockbuster wie Tenet in vielen Ländern gleichzeitig starten, kann der mehr oder weniger globale angelegte Termin wegen lokaler Veränderungen ins Wanken geraten. Ein Anstieg der Infektionen in einem Land kann das Zünglein an der Waage sein, wenn Warner entscheidet, wann der Film letztlich ins Kino kommt. Die Stimmung in Deutschland, die gerade eher von Lockerungen geleitet wird, ist deshalb eher unerheblich.

Die krasse Verschiebung von Fast 9 illustriert die Situation von internationalen Blockbustern sehr gut. Das Fast-Franchise spielt weltweit deutlich mehr ein als in den USA, gerade Asien ist ein wichtiger Markt für die Action-Tuner. Entsprechend schwer wäre ein (erfolgreicher) Kinostart zu lancieren gewesen. Universal wartet ab, bis sich der Staub legt.

Warner fährt mit Blockbustern wie Wonder Woman 2 und Tenet eine gänzlich andere Strategie, die immerhin die Hoffnung auf Kino in diesem Sommer aufrechterhält.

