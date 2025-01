Section 31 erforscht eine vergessene Star Trek-Epoche: So passt der Film in die Timeline

Der neue Star Trek-Film Section 31 beginnt auf Paramount+ ein düsteres Abenteuer für Michelle Yeoh. Wann der Film im Sci-Fi-Franchise zu verorten ist, haben wir euch hier erklärt.

Nach einer Pause von fast neun Jahren ist mit Section 31 am 24. Januar 2025 endlich wieder ein neuer Star Trek-Film erschienen. Das düstere Discovery-Spin-off bei Paramount+ macht jedoch einiges anders als alle Leinwandabenteuer zuvor. Die größte Änderung ist das Setting der Handlung, die sich auf weitestgehend auf unerforschtes Terrain der Star Trek-Timeline vorwagt.

Aber wann spielt Section 31 eigentlich genau? Hier gibt's die Antwort.

Section 31 erkundet eine verlorene Ära der Star Trek-Timeline

Section 31 folgt der aus Star Trek: Discovery bekannten Ex-Imperatorin Philippa Georgiou (Michelle Yeoh), die von einem Team der Sektion 31 für eine rätselhafte Mission rekrutiert wird und dabei mit persönlichen Fehlern ihrer Vergangenheit konfrontiert ist. Ob sich der neue Star Trek-Film lohnt, könnt ihr hier nachlesen.

Schon im Vorfeld hat Section 31 mit einem Detail in der Besetzungsliste einen groben Zeitrahmen enthüllt, in welchem der Film auf der gewaltigen Star Trek-Timeline zu verorten ist: Zum Team gehört eine gewisse Sternenflotten-Lieutenant namens Rachel Garrett (Kacey Rohl), die sofort alle spitzen Trekkie-Ohren aufhorchen lässt.

Rachel Garrett ist eine aus der Serie Star Trek: The Next Generation bekannte Figur, die in der Staffel 3-Folge Die alte Enterprise zu sehen war. Wir lernen sie als Captain der USS Enterprise-C kennen, die über 20 Jahre in Zukunft reist und auf Jean-Luc Picards Crew trifft. Da der neue Star Trek-Film eine jüngere Version des Charakters zeigt, lässt sich darauf schließen, dass der Film zu Beginn des 24. Jahrhunderts angesiedelt ist.

Einen konkreteren Anhaltspunkt liefert die Einblendung der Sternzeit 1292.4 zu Beginn des Films. Und wenn sich das Kreativteam nicht verrechnet hat, müsste Section 31 im Jahr 2324 spielen – mitten in der sogenannten Lost Era.

Was ist die Lost Era von Star Trek?

Die Zeit des späten 23. und frühen 24. Jahrhunderts gilt als eine besondere Ära des Star Trek-Kanons. Es handelt sich dabei um die Zeitspanne zwischen den Ereignissen aus Star Trek VI - Das unentdeckte Land und der Serie The Next Generation aka Das nächste Jahrhundert – also die Zeit nach Captain Kirk und vor Captain Picard. Bisher widmete sich kein Film und eine ganze Serie konkret dieser beinahe 70 Jahre umspannenden Epoche.

Trotzdem sind einige historische Ereignisse aus dieser Zeit bekannt. So führte im Jahr 2311 eine Konfrontation zwischen dem romulanischen Sternenimperium und der Föderation zu einem Abkommen, das die Romulaner stärker isolierte und die Entwicklung von Tarntechnik untersagte. Wenig später begann im Jahr 2319 die Besetzung Bajors durch die Cardassianer.

Spätere wichtige Ereignisse der Lost Era:

2327 : Ein junger Fähnrich namens Jean-Luc Picard wird tödlich verletzt und erhält daraufhin ein künstliches Herz.

: Ein junger Fähnrich namens Jean-Luc Picard wird tödlich verletzt und erhält daraufhin ein künstliches Herz. 2333 : Jean-Luc Picard übernimmt das Kommando der USS Stargazer.

: Jean-Luc Picard übernimmt das Kommando der USS Stargazer. 2344 : Die USS Enterprise-C unter dem Kommando von Captain Garrett wird zerstört.

: Die USS Enterprise-C unter dem Kommando von Captain Garrett wird zerstört. 2346 : Das Khitomer-Massaker, bei dem Worf seine Familie verliert, ereignet sich.

: Das Khitomer-Massaker, bei dem Worf seine Familie verliert, ereignet sich. 2347: Der Krieg zwischen Föderation und Cardassianern beginnt.

Die verlorene Star Trek-Ära endet schließlich mit der Fertigstellung der USS Enterprise-D im Jahr 2363, die nur ein Jahr später mit Captain Picard und seiner Crew an Bord in die Weiten des Alls aufbricht.

Obwohl sich Section 31 mit der Verortung im Jahr 2324 mitten im Zentrum der Lost Era von Star Trek befindet, spielen die im Kanon bekannten Ereignisse dieser Epoche allerdings keinerlei Rolle für die Geschichte des Films und werden nicht erwähnt.