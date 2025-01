Der erste Star Trek-Film seit 9 Jahren kommt in 7 Tagen: Das müsst ihr vorher über die Rückkehr einer der besten Figuren wissen

Schon nächste Woche startet der erste Star Trek-Film seit Jahren. Section 31 führt die Geschichte der von Michelle Yeoh verkörperten Figur Philippa Georgiou aus der Serie Star Trek: Discovery fort. Aber müsst ihr die Serie dafür kennen?

Ob Star Trek 4 jemals erscheinen wird, steht weiterhin in den Sternen. Eines ist aber sicher: Beinahe neun Jahre nach Star Trek Beyond bekommen Trekkies in wenigen Tagen endlich einen neuen Star Trek-Film zu sehen. Section 31 führt allerdings nicht die Reboot-Reihe fort, sondern erzählt eine eigenständige Geschichte innerhalb des originalen Kanons. Was ihr vorab wissen müsst? Das haben wir hier zusammengefasst.

Wann startet Star Trek: Section 31?

Der erste Star Trek-Film seit Jahren wird erstmals nicht auf der Kinoleinwand veröffentlicht, sondern direkt im Stream. Section 31 erscheint am 24. Januar 2025 bei Paramount+ und wurde von Regisseur Olatunde Osunanmi inszeniert, der zuvor 14 Episoden der Serie Star Trek: Discovery in Szene setzte.

Was ist die Sektion 31 und worum geht es?

Wer mit dem Sci-Fi-Universum nicht allzu tiefgehend vertraut ist, wird mit dem Filmtitel erstmal wenig anfangen können. Gemeint ist die sogenannte Sektion 31, eine Abteilung des Sternenflotten-Geheimdiensts, die erstmals vor 26 Jahren in der Serie Star Trek: Deep Space Nine erwähnt wurde und zuletzt in der 2. Staffel von Star Trek: Discovery vorkam.

Diese geheime Spezialeinheit für Spionage und Spionageabwehr soll die Sicherheit der Vereinigten Föderation der Planeten bewahren und darf zu diesem Zweck auch außerhalb der Sternenflotten-Vorschriften agieren. Während die Sektion 31 in späteren Jahren autonom handelt, ist sie zur Zeit des Films noch an die Sternenflotte gebunden.

Schaut euch hier den Trailer zu Star Trek: Section 31 an:

Star Trek: Section 31 - Trailer (Deutsch) HD

Und worum geht es in Section 31? Hauptfigur des Films ist die dubiöse Philippa Georgiou (Michelle Yeoh), die von einem Team der Sektion 31 rekrutiert wird, um eine verdeckte Mission zu bestreiten, bei der eine gewaltige Bedrohung für die Föderation abgewendet werden muss.

Ebenfalls zum Team gehören Agent Alok (Omari Hardwick), Chameloid Quasi (Sam Richardson), Mecha-Anzug-Kämpfer Zeph (Robert Kazinsky), Fake-Vulkanier Fuzz (Sven Ruygrok), Deltanerin Melle (Humberly González) sowie Sternenflotten-Lieutenant Rachel Garrett (Kacey Rohl) – die aufpasst, dass niemand unerlaubt mordet.

Während ein Großteil des Ensembles aus für den Film neu erfundenen Charakteren besteht, blickt eine Figur auf eine belebte Star Trek-Vergangenheit zurück. Die Rede ist natürlich von Hauptfigur Philippa Georgiou aus der Serie Star Trek: Discovery.

Wer ist Philippa Georgiou?

Ihr habt die Serie Discovery nicht gesehen? Gar kein Problem, denn alles, was ihr über Philippa Georgiou wissen müsst, ist Folgendes: Einst war sie die strenge Imperatorin des Terranischen Imperiums in einem düsteren Spiegeluniversum. Widerwillig wurde sie von der Crew des Raumschiffs U.S.S. Discovery in das Universum der Föderation verschleppt.

Als ruchlose Kämpferin und unberechenbare Verbündete diente Philippa Georgiou kurzzeitig als Captain der Discovery, schloss sich zeitweise der Sektion 31 an (allerdings Jahrzehnte vor der Filmhandlung) und folgte der Crew auf eine Zeitreise ins ferne 32. Jahrhundert. Insgesamt 24 Folgen lang war Georgiou Teil der Serie, ehe sie in Staffel 3 aus der Handlung ausstieg und von einem mysteriösen Wächter der Ewigkeit durch ein Portal in eine andere Zeit geschickt wurde.

Muss ich Star Trek: Discovery vorher gesehen haben?

Die gute Nachricht: Ihr müsst keine der fünf Staffeln von Star Trek: Discovery kennen, um Section 31 verstehen zu können. Bis auf Hauptfigur Philippa Georgiou gibt es keine direkten Verbindungen zur Serie.

Während Discovery in der Mitte des 23. Jahrhunderts und später in der Zukunft des 32. Jahrhunderts spielt, ist der neue Film viele Hundert Jahre zuvor, im frühen 24. Jahrhundert, verortet. Im Kontext der Star Trek-Timeline bedeutet das: Die Geschichte von Section 31 spielt viele Jahre nach den Abenteuern von Captain Kirks Enterprise-Crew und einige Jahrzehnte bevor ein gewisser Jean-Luc Picard seinen Posten als Captain antritt.