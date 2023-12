Marvel feuert Jonathan Majors und steht am Scheideweg: Es gibt 2 Optionen und eine wurde schon vorbereitet

Jonathan Majors verkörperte den Bösewicht Kang in zwei Marvel-Projekten. Nachdem der Schauspieler gefeuert wurde, fragen sich viele Fans, wie die MCU-Geschichte weitergehen kann.

Seit 2021 war Jonathan Majors im Marvel Cinematic Universe (MCU) zu sehen. In zwei Staffeln der Disney+ Loki sowie in dem Kino-Blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania spielte er den Schurken Kang. Am Montag feuerte Marvel Studios seinen Star. Seit März standen die Vorwürfe seiner Ex-Freundin Grace Jabbari gegen ihn im Raum: häusliche Gewalt und Körperverletzung. Im November begann der Prozess.

Eine New Yorker Jury befand den 34-Jährigen für schuldig in zwei von vier Anklagepunkten. Die Meldung, dass sich auch Marvel Studios von dem Schauspieler trennt, folgte auf dem Fuß. Das genaue Strafmaß wird noch verkündet.

Fest steht aber: Jonathan Majors tritt nicht mehr in neuen Filmen oder Serien des Marvel Cinematic Universe auf. Das Kreativ-Team von Marvel steht vor der Frage: Wie soll die Superheldenreihe ohne Jonathan Majors weitergehen?

Darauf gibt es keine einfache Antwort, denn das Universum schneidet seine Geschichten seit 2021 auf Jonathan Majors und den mächtigen Schurken Kang zu.



Die Bedeutung von Jonathan Majors für das MCU

Marvel Studios Jonathan Majors als Kang

Kang existiert in unendlich vielen Varianten. Er ist das mächtigste Wesen im Multiversum – jenem System, das Marvel mit Filmen wie Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness aufbaute. Kang und damit auch Jonathan Majors wurden als prägende Gesichter dieser Ära in Stellung gebracht. Bis ins Jahr 2026 reichen die Pläne, die sich an Kang orientieren. Dann soll der nächste Avengers-Film erscheinen, der bis vor kurzem noch The Kang Dynasty hieß.

Aus dieser verzwickten Lage muss sich das MCU jetzt herausmanövrieren. Den Verantwortlichen stehen dafür zwei Optionen zur Auswahl. Es folgen Spoiler zu Loki Staffel 2.

Option 1: Ein neuer Kang-Darsteller für das MCU

Eine Neubesetzung von Kang wäre der einfachste Ausweg, mit Re-Castings kennen sich Hollywood und das MCU aus. Allein in der Superheldenreihe gibt es mehrere Beispiele: Mark Ruffalo folgte als Hulk auf Edward Norton, Don Cheadle löste Terrence Howard als War Machine ab. Die Gründe damals: kreative bzw. finanzielle Differenzen.

Die Lage bei Kang ist weitaus empfindlicher. Jonathan Majors' ruinierter Ruf hat auf die Figur abgefärbt und diese lässt sich wohl nicht mit einer einfachen Entlassung reinwaschen. Zudem wurden Hulk und War Machine nach je einem Film neu besetzt – und ihre Rollen sind teilweise kleiner und unwichtiger. Stellt euch vor, in Game of Thrones wäre Lena Headeys Cersei Lannister nach drei Staffeln mit einer neuen Schauspielerin besetzt worden. Das kommt der aktuellen Kang-Situation näher.

Loki - S02 Mid-Season Trailer (English) HD

Technisch wäre der Schritt indes machbar. Im MCU tauchten auch schon Krokodil-Varianten von Loki auf. Über ein neues Aussehen von Kang würden sich (die meisten) Fans nicht wundern. Im Multiversum existieren unendlich viele Versionen von bekannten Figuren wie Spider-Man und Iron Man. Manche sehen genauso aus wie die gewohnten Figuren, manche haben ein zusätzliches Auge oder gehören einer komplett anderen Spezies an.

Option 2: Der komplette Neustart ohne Kang

Nochmal: Die gesamte MCU-Storyline von Loki bis Avengers 5 richtet sich nach Kang und Jonathan Majors. Eine Neubesetzung wäre ein riskanter Schritt, die Reaktion des Publikums auf einen neuen Darsteller unvorhersehbar. Diesen Einschnitt könnte das MCU umgehen – indem es die Kang-Geschichte nach Loki einfach als beendet betrachtet.

Die Verantwortlichen arbeiten offenbar schon an der "Ent-Kang-isierung" des MCU. Avengers 5 heißt dem Hollywood Reporter zufolge nicht mehr Avengers 5: The Kang Dynasty, sondern aktuell einfach Avengers 5. Loki-Schöpfer Michael Waldron krempelt angeblich seit Ende November das Drehbuch um. Und Destin Daniel Cretton, der ursprüngliche Avengers 5-Regisseur, widmet sich einem anderen Projekt: Shang-Chi 2.

Aber wer (was) kommt nach Kang?

Disney/20th Century Fox Dr. Doom

Das MCU könnte einen neuen Schurken installieren, der im Multiversum die Zügel in der Hand hat. Auch hier gibt es viel Hörensagen: Das Branchen-Magazin Variety schrieb Anfang November, die Marvel-Bosse würden über eine Integration von Dr. Doom diskutieren. Der Schurke ist bekannt aus den Fantastic Four-Comics und ziemlich beliebt bei Fans.

Kang raus aus dem MCU, ein mächtiger neuer Schurke (vielleicht Dr. Doom) rein: Dieser Notfallplan lässt sich nach jetzigem Stand deutlich eleganter durchführen als ein Re-Casting, denn ...

Loki Staffel 2 hat den Reset ohne Kang schon vorbereitet

In einem Interview mit den Kolleg:innen von FILMSTARTS gab Loki-Produzent Kevin Wright an, nach den Vorwürfen gegen Majors keine Veränderungen an der Geschichte in Staffel 2 vorgenommen zu haben. Aber – und jetzt folgen Spoiler zu Loki – im Finale der Season erlangt der Gott des Schabernacks die Kontrolle über alle Zeitlinien und das Multiversum. Kang wird zum zweiten Mal nach Ant-Man 3 zurückgeschlagen.

Loki Staffel 1 und 2 bei Disney+ streamen Deal Zum Deal

Tom Hiddlestons Figur beginnt in der letzten Episode der Staffel damit, die verschiedenen Kang-Varianten (Victor Timely) zu neutralisieren. Da es unfassbar viele Kang-Varianten gibt, hätte der Held noch ein bisschen was zu tun. Dennoch zeigt Loki Staffel 2: So groß, mächtig und unbesiegbar ist Kang gar nicht. Loki könnte gar mächtig genug sein, um Teile Geschichte bis Ant-Man 3 zurückzusetzen. Praktisch!

Vieles davon spricht nicht für einen sorgfältigen Umgang der MCU-Autor:innen mit ihrem Mega-Schurken. Dieses Versäumnis könnte sich in der aktuellen Situation aber als unverhoffter Vorteil herausstellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.