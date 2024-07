Avengers 6 wird der große Marvel-Höhepunkt: Alle wichtigen Secret Wars-Infos wie Trailer, Cast & Release

Bis zum Kinostart von Avengers 6: Secret Wars vergeht noch viel Zeit. Bis dahin versorgen wir euch mit allen wichtigen Infos zum MCU-Blockbuster wie Trailer, Cast und Start.

Nach Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame steuert das Marvel Cinematic Universe (MCU) auf einen neuen Höhepunkt in den nächsten Jahren zu. Avengers 5 und Avengers 6: Secret Wars sollen das große Finale von Phase 6 darstellen. Auch wenn der Kinostart der beiden Blockbuster noch weit entfernt ist, liefern wir euch schon mal alle wichtigen Infos zum Abschluss der aktuellen Superhelden-Saga.

Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Infos zu Trailer, Cast und Release ergänzt und aktualisiert.

Avengers 6-Trailer: Gibt es schon eine Vorschau zu Secret Wars?

Zu diesem Zeitpunkt ist ein erster Avengers 6-Trailer noch in weiter Ferne. Vor 2026 rechnen wir nicht mit Videomaterial zu dem MCU-Blockbuster.

Avengers 6-Kinostart: Wann ist der Release des Marvel-Blockbusters?

In Deutschland soll der sechste Avengers-Teil am 5. Mai 2027 in den Kinos starten.

Disney Das Avengers-Team aus den vorherigen MCU-Phasen

Avengers 6-Story: Was ist die Handlung von Secret Wars?

Bislang sind keine Infos zur Story von Avengers 6: Secret Wars bekannt. Sehr wahrscheinlich wird die Handlung ähnlich wie bei Avengers 3 & 4 direkt an die Handlung von Avengers 5 anknüpfen, der Ende April 2026 erscheinen soll.

Als offensichtliche Vorlage für die Story von Avengers 6 könnten die Secret Wars-Comics von 2015 dienen, die wiederum eine Neuinterpretation der 80er-Reihe waren. Darin ist das Multiversum fast komplett zerstört und die Figuren leben auf einem Patchwork-Planeten namens Battleworld. Hier gibt es verschiedene Distrikte, die eigene Anführer:innen unter der Leitung von Doctor Doom haben. Während sich der Bösewicht als Retter aufspielt, bilden sich bald Rebellionen gegen ihn und es kommt zum gigantischen gemeinsamen Kampf zahlreicher bekannter Charaktere.

Avengers 6-Cast: Wer gehört zur Besetzung des MCU-Spektakels?

Bis jetzt steht noch nicht fest, wer zum Cast von Avengers 6: Secret Wars gehören wird. Ziemlich sicher wird es ein Schaulaufen alter und neuer MCU-Stars geben. In der Comic-Vorlage sind Superhelden wie Thor, Miles Morales und Peter Parker, She-Hulk, Captain America und die Fantastic Four versammelt. Eine Rückkehr von Robert Downey Jr. als Iron Man schien zuletzt vom Tisch zu sein.

Ein Regisseur für den sechsten Avengers-Teil wurde noch nicht verkündet. Das Drehbuch wird von Michael Waldron geschrieben, der unter anderem für die Loki-Serie verantwortlich war und auch das Skript zu Avengers 5 entwickelt.